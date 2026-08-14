Четверта історія – про Путивльську громаду на Сумщині.

Сергій Анохін очолює цифровізацію у Путивльській громаді з серпня 2024 року – з дня, коли став заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Але з темою він знайомий давніше: до цього керував Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Путивльської міської ради.

Путивль – прикордонна громада на Сумщині. Обстріли, відключення електроенергії, перебої зі зв'язком тут не виняток, а постійна умова роботи.

Дуже хотілося б впровадити якомога більше цифрових рішень, але через обстріли, відключення електроенергії та проблеми зі зв'язком це неможливо. Тому ми поєднуємо цифрові рішення з офлайн-каналами: особистий прийом, гарячі лінії, паперові документи,

– пояснює Сергій.

Ризикові рішення тут свідомо обмежують – не все, що можливо технічно, доцільно впроваджувати в умовах постійної небезпеки.

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Одна з проблем, з якими громада зіткнулася, – потік звернень. Гуманітарна допомога, евакуація, довідки, сигнали про пошкодження – усе це йшло через звичайні телефони й особистий прийом, і люди просто не встигали. У 2025 році швейцарсько-українська Програма EGAP, яку фінансує Швейцарія і виконує Фонд Східна Європа, запропонувала громаді розумний кол-центр – спочатку для ЦНАП. У процесі переговорів з'ясувалося, що можна підключити всі структурні підрозділи та комунальні служби. Путивль погодився без вагань.

Тепер за одним номером можна зв'язатися з будь-яким спеціалістом громади, включно з комунальними підприємствами. Паралельно запрацював сайт ЦНАП на платформі "СВОЇ" з можливістю запису на прийом онлайн – Сергій називає це найкращим прикладом змін останніх років.

Штучний інтелект приходить на допомогу

Ще одна лінія роботи – штучний інтелект. Минулого року Сергій пройшов чотириденне навчання від Програми EGAP з використання ШІ. Отриманими знаннями він поділився з головою громади – Костянтином Гаврильчуком, який після цього доручив усій команді вивчати інструменти, здатні реально допомогти в умовах прикордоння. Обрали перевірені: ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude.

Ініціатива була моя, але все починається з голови, бо без його волі нічого не вийде,

– каже Сергій.

У CDTO Campus він прийшов з практичним запитом: не вигадувати велосипед, а навчитися у найкращих практиків України будувати стратегію цифрової трансформації в умовах воєнного часу й прикордоння. Хотів отримати менторську підтримку та спілкування з колегами з інших громад, які стикаються зі схожими викликами.

Розуміння, що простого впровадження "Дії" та кол-центру недостатньо – потрібна комплексна трансформація процесів і культури управління,

– так він описує свій головний висновок.

Найбільше здивувала робота викладачів – багато з них прийшли з Міністерства цифрової трансформації, успішних громад і технологічних компаній – і рівень практичності програми: "Це не суха теорія, а реальні кейси, шаблони документів, дорожні карти та інструменти, які можна відразу застосовувати. Я думав, що ми вже досить далеко просунулися в цифровізації, але після перших модулів зрозумів, скільки ще потенціалу є".

Колегам з інших громад Сергій каже: "Якщо ви хочете справді покращити життя в своїй громаді, а не просто відбуватися паперами – CDTO Campus того вартий".