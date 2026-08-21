Пятая история – о Кочубеевской общине в Херсонской области

До полномасштабного вторжения в Кочубеевской общине проживало около 3 тысяч человек. После временной оккупации и боевых действий осталось 1 800. Часть людей эвакуировалась и не смогла вернуться. Но община восстанавливается, и Елена Сидорчук, возглавляющая отдел ЦПАУ, знает об этом не из справок – она родилась и живет здесь всю жизнь. Люди, с которыми она работает каждый день, – не абстрактные заявители. Это соседи, знакомые, часто родственники знакомых.

Елена работает в органах местного самоуправления с 2019 года. Когда общину уволили от оккупации, первой задачей было восстановить доступ к государственным реестрам. Именно тогда стало ясно: цифровизация – это уже не вопрос комфорта или модного тренда. Это условие того, будет ли власть работать вообще. Благодаря электронным реестрам и облачным решениям связь человека с государством удалось восстановить даже в самых кризисных условиях.

Сегодня активных боевых действий на территории общины нет, но воздушные тревоги, угроза ракетных ударов и атак беспилотников остаются частью повседневной жизни. Люди приходят в ЦПАУ с важными жизненными вопросами, и община работает без перерыва.

Пожалуй, сложнее всего объяснить тем, кто не знает, что такое оккупация, насколько ценными становятся самые простые, повседневные вещи. Возможность свободно получить справку, оформить документы или просто знать, что двери ЦПАУ открыты, – для наших жителей это ощущение стабильности и доверия к государству,

– говорит Елена.

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За последние два года в общине изменился сам подход к работе. Вместо того чтобы оценивать себя по количеству принятых заявлений, команда ЦПАУ начала ориентироваться на комфорт человека. Появился обмен документами через "Дія.QR" – больше не нужно собирать бумажные копии, если данные уже есть в реестрах. Жители могут получить консультацию еще до визита в ЦПАУ, поэтому приходят уже подготовленными.

Для маломобильных жителей и людей из отдаленных старостат заработало передвижное рабочее место администратора: вместо того, чтобы пожилой человек искал транспорт и ехал в центр общины, администратор с ноутбуком сам приезжает на дом.

Община также начала систематически измерять уровень удовлетворенности посетителей через обратную связь – чтобы решения основывались на реальных потребностях людей, а не только на внутреннем видении процессов. В повседневной работе появились нейросети: они помогают ориентироваться в нормативной базе, готовить разъяснительные материалы и анализировать данные, освобождая время для живого общения с людьми.

В CDTO Campus Елена пришла с желанием делать свою работу лучше. После оккупации стало ясно: чтобы двигаться дальше, нужны новые знания и системность, а не интуитивные решения. Обучение дало возможность увидеть опыт других общин и понять, какие практики можно адаптировать под собственные условия.

Следующий ориентир для общины – цифровизация жилищно-коммунальных услуг: электронный учет, онлайн-оплата, автоматические уведомления об авариях, дистанционный заказ услуг. Параллельно остается задача повышать цифровую грамотность населения, ведь любой сервис работает только тогда, когда люди умеют им пользоваться.

Коллеге из другой общины Елена сказала бы так: CDTO Campus – это не сухая теория и не цифра ради цифры. Это возможность выйти за рамки привычных шаблонов, получить инструменты, которые реально работают, и увидеть, как коллеги по всей стране преодолевают схожие вызовы.

"Это обучение меняет мышление: ты начинаешь видеть в цифровых технологиях не дополнительную нагрузку, а рычаг, который упрощает повседневную работу и делает жизнь людей немного проще".