Спільнота цифрових лідерів

Професійний форум CDTO Community Forum пройшов 28 – 29 серпня, об'єднавши керівників цифрової трансформації центральних міністерств, обласних військових адміністрацій, їхні команди та випускників освітньої платформи CDTO Campus, пише 24 Канал.

Більшість присутніх уже пройшли навчання на програмах цього кампусу, де за весь час підготували понад 2500 фахівців. Тепер вони отримали унікальну можливість зустрітися особисто та попрацювати як єдина професійна спільнота.



CDTO Community Forum / Фото CDTO Campus

Люди як основа реформ

Організатори відмовилися від традиційних формальних доповідей на користь живого та відкритого діалогу. Представники влади обговорювали нагальні проблеми та спільно шукали ефективні рішення.

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Цифрова трансформація держави починається не з технологій, вона починається з людей, які одного дня вирішують зробити щось по-новому,

– прокоментувала Міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук.

Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Закусило зазначив, що цифровізація виступає потужним каталізатором для всіх інших державних напрямів. За його словами, саме керівники цифрових змін допомагають впроваджувати реформи в найвіддаленіших куточках країни. Спільними зусиллями центральних і регіональних органів влади, починаючи з 2020 року, лідери цифровізації вже втілили в життя понад 300 успішних проєктів на місцях.

Дводенна програма форуму поєднувала стратегічні дискусії з інтенсивною практичною роботою. Учасники працювали в спеціалізованих секціях і моделювали майбутні сценарії розвитку електронних послуг на форсайт-сесіях. Велику увагу приділили нетворкінгу, адже саме через постійну взаємодію формується сильна професійна спільнота.

Одна з основних цілей CDTO Campus – формувати професійну спільноту лідерів цифрової трансформації, які не лише отримують нові знання, а й обмінюються досвідом та разом працюють над спільними викликами,

– додала СЕО CDTO Campus і Дія.Освіта Руслана Коренчук.



Міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук на CDTO Community Forum / Фото CDTO Campus

Міжнародна підтримка та системна інтеграція

Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях наголосив, що попри повномасштабну війну Україна продовжує впевнено будувати цифрову державу, а системна підтримка міжнародних партнерів є надзвичайно цінною для інвестицій у людей, які рухають реформи. Головна спеціалістка з операційного впровадження проєкту "Ефективне державне управління завдяки GovTech і прозорості в Україні" Яна Чубенко підкреслила, що цифрова трансформація вимагає повної зміни логіки держуправління та адаптації законодавства.



CDTO Community Forum / Фото CDTO Campus

Цю масштабну подію спільно організували Фонд Східна Європа, CDTO Campus та Міністерство цифрової трансформації України. Ініціативу підтримав проєкт "Ефективне державне управління завдяки GovTech і прозорості в Україні", який за дорученням німецького уряду реалізує компанія GIZ в Україні.

Читайте також наші публікації в межах проєкту "Цифровізація біля фронту", де ми розповідали про цифрових лідерів прифронтових і тимчасово окупованих громад, які впроваджують зміни там, де це найважче: