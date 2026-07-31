Они учатся по программе "Цифровая трансформация в сфере государственного управления для общин", которую CDTO Campus реализует в рамках программы EGAP. Обучение и работа у них проходят параллельно, и часто то, что они изучают на лекциях на этой неделе, уже на следующей становится задачей на рабочем столе.

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Вторая история – о Дарьевской общине в Херсонской области

До начала полномасштабного вторжения в Дарьевской общине проживало более 14 тысяч человек. Сейчас официально зарегистрировано 3,6 тысячи. Остальные эвакуировались – кто в Киев, кто во Львов, кто за границу. Но они по-прежнему остаются жителями этой общины, по-прежнему нуждаются в справках, документах, информации о том, что происходит дома. И задача местных властей – сделать так, чтобы расстояние в сотни километров не превратилось в стену между человеком и государством.

Именно с этим ежедневно сталкивается Алексей Стасив, 28-летний начальник отдела цифровой трансформации Дарьевского сельского совета в Херсонской области. Он приступил к работе на этой должности менее года назад и сразу оказался в условиях, когда времени на разгонку нет.

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Меня всегда интересовала ИТ-сфера, но хотелось не просто работать с техникой, а создать решение, которое реально поможет людям,

– говорит он.



Алексей Стасив / Фото CDTO Campus

Цифровая трансформация для него – это изменение самой логики взаимодействия государства с человеком. Вместо того чтобы человек ехал в кабинет, государство приходит к человеку. Вместо стопки бумажных копий – QR-код в телефоне. Для жителей Дарьевской общины, часть которых живет под постоянными обстрелами, а другая разбросана по всей Украине, это вопрос о том, чувствует ли человек, что государство о нем помнит.



Алексей Стасив во время работы с общиной / Фото CDTO Campus

Рабочий день здесь не похож на обычный. Воздушная тревога может прервать совещание, обстрел – отключить интернет, перебои с электроэнергией – остановить систему, которую настраивали целую неделю. Любое цифровое решение нужно проектировать с учетом того, что в какой-то момент что-то пойдет не так, поэтому резервные каналы связи, облачное хранение данных и возможность работать в автономном режиме – это не дополнительные опции, а базовые условия работы общины.

Мы должны думать не только об удобстве цифровых сервисов, но и об их устойчивости к возможным угрозам,

– объясняет Алексей.

За время его работы община успела сделать несколько важных шагов. Появился мобильный чемодан администратора – выездной ЦПАУ, который доезжает до людей, не способных самостоятельно добраться до центра. С начала 2026 года с его помощью было оказано более 225 административных услуг и проведено более 14 консультаций. Чаще всего ею пользуются пожилые люди, маломобильные граждане, внутренне перемещенные лица и жители отдаленных населенных пунктов, для которых поездка в центр общины – это не просто неудобство, а зачастую невозможность из-за ситуации с безопасностью и отсутствия транспорта.

Выездной ЦПАУ предоставляет услуги жителям общины / Фото CDTO Campus

Электронная очередь появилась, но ее пришлось временно приостановить из-за ситуации с безопасностью и массовой эвакуации жителей. Есть вещи, которые технически возможны, но пока нецелесообразны, и понимать эту разницу – тоже часть работы.

В отделе цифровой трансформации работают три человека. Алексей отвечает за развитие цифровых проектов, информационные системы и кибербезопасность. Вместе с ним – технический специалист, который обеспечивает поддержку оборудования и сетей, и специалист по информационному сопровождению. Небольшая команда, но она обеспечивает бесперебойную работу цифровых сервисов даже в сложных условиях прифронтовой общины.

Именно такое понимание Алексей углубляет на обучении в CDTO Campus, где сейчас проходит программу "Цифровая трансформация в публичном управлении для общин". Больше всего его заинтересовали модули об использовании искусственного интеллекта в работе органов местного самоуправления, цифровой платформе "СВОИ" и системах электронного документооборота.

После обучения община начала более системно подходить к автоматизации внутренних процессов: сейчас ведется работа над развитием системы электронных обращений граждан и планируется запуск чат-бота Рады, который поможет жителям быстрее получать информацию и услуги. Платформу "СВОИ" планируют использовать для работы ЦПАУ.

Подход к принятию решений тоже изменился:

если раньше основной целью было быстро решить конкретную проблему, то теперь больше внимания уделяю анализу самого процесса. Сначала оцениваю, можно ли его упростить или автоматизировать, и только после этого выбираю цифровой инструмент. Такой подход позволяет внедрять решения, которые будут работать в долгосрочной перспективе,

– говорит Алексей.

На одной из лекций он услышал фразу, которая точно описывает его подход к работе: "Цифровизация не должна быть ради самой цифровизации. Она должна экономить время сотрудников, повышать качество услуг и делать работу общины более эффективной". В Дарьевской общине, где каждый ресурс на счету, это не лозунг, а единственный способ работы.

В планах – автономная работа администрации и ЦПАУ, умное освещение, автономная подача воды. Пока что ресурсы идут на безопасность, восстановление инфраструктуры и поддержку тех, кто остался. Чат-бот, новые сервисы, автоматизация – все это уже в работе. Алексей не ждет лучших времен. Он работает в тех условиях, которые есть.