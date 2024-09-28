Детали

Разработанный с учетом требований европейских строительных площадок с нулевым уровнем выбросов и низким уровнем шума, Unic UM325 оснащен литий-ионным аккумулятором большой емкости, который передает энергию серии компактных электродвигателей, способных относительно легко поднимать до 3 230 килограммов, пишет Furukawa Unic.

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В случае, если работа требует слишком большого подъема для этих батарей, UM325 может получать энергию от сети, чтобы продолжать работать, пока работа не будет выполнена. А благодаря регулируемой ширине гусениц, которая позволяет проходить сквозь двери, помещаться в небольшие прицепы и максимизировать маневренность на строительной площадке, UM325 может справиться с большим количеством задач, чем можно себе представить.

Конечно же, UM325 легко складывается для легкой транспортировки.



UM325 в сложенном состоянии / Фото Furukawa Unic

Команда Unic действительно гордится проведенной работой. Компания говорит, что после презентации прототипа на выставке Bauma 2022 увидели значительный интерес со стороны клиентов дилерской сети. Это побудило Furukawa Unic задуматься над расширением присутствия на рынках Европы, а также о выходе на рынок Великобритании.

Кран UM325 управляется дистанционно для передвижения, настройки и во время грузоподъемных операций.

для передвижения, настройки и во время грузоподъемных операций. Развертывание осуществляется с помощью программного обеспечения для автоматического выравнивания, а безопасность оператора контролируется системой RaycoWylie i4500.

Гибкая конструкция имеет пять углов выдвижения и три положения выдвижения, что вместе с компактной колонной крана позволяет работать в узких местах и возле стен. В последнем случае опоры перемещаются в сторону и позволяют крану вплотную приблизиться к стене.

Ранее компания также показывала прототип (он показан на снимке ниже и поднимал 2,9 тонны), который умещался в грузовом лифте. Имеет ли окончательный вариант такие же габариты, не уточняется.



UM325C, предположительно, вмещается в грузовом лифте. По крайней мере так было с прототипом меньшей мощности / Фото Furukawa Unic

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Кроме всего прочего, такие функции, как "выдвижная гусеничная тележка" для стабильного передвижения и "режимы подъема и переноски", которые позволяют передвигаться, удерживая груз, направленные на повышение безопасности и эффективности работы.

Компания пока не публиковала "живые" фото нового крана, но в сети можно найти много снимков других моделей, которые работали в Японии и прототипов. Они выглядят практически идентично.



Кран похожей модели без гусениц во время работы / Фото UNIC Cranes Europe на Facebook



Кран похожей модели без гусениц во время работы / Фото UNIC Cranes Europe на Facebook



Кран в сложенном виде / Фото UNIC Cranes Europe на Facebook