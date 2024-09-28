Деталі

Розроблений з урахуванням вимог європейських будівельних майданчиків з нульовим рівнем викидів та низьким рівнем шуму, Unic UM325 оснащений літій-іонним акумулятором великої ємності, який передає енергію серії компактних електродвигунів, здатних відносно легко піднімати до 3 230 кілограмів, пише Furukawa Unic.

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У випадку, якщо робота вимагає занадто великого підйому для цих батарей, UM325 може отримувати енергію від мережі, щоб продовжувати працювати, поки робота не буде виконана. А завдяки регульованій ширині гусениць, яка дозволяє проходити крізь двері, поміщатися в невеликі причепи та максимізувати маневреність на будівельному майданчику, UM325 може впоратися з більшою кількістю завдань, ніж можна собі уявити.

Звісно ж, UM325 легко складається для легкого транспортування.



UM325 у складеному стані / Фото Furukawa Unic

Команда Unic дійсно пишається проведеною роботою. Компанія каже, що після презентації прототипа на виставці Bauma 2022 побачили значний інтерес з боку клієнтів дилерської мережі. Це спонукало Furukawa Unic задуматися над розширенням присутності на ринках Європи, а також про вихід на ринок Великої Британії.

Кран UM325 керується дистанційно для пересування, налаштування та під час вантажопідйомних операцій.

для пересування, налаштування та під час вантажопідйомних операцій. Розгортання здійснюється за допомогою програмного забезпечення для автоматичного вирівнювання, а безпека оператора контролюється системою RaycoWylie i4500.

Гнучка конструкція має п'ять кутів висування і три положення висування, що разом з компактною колоною крана дозволяє працювати у вузьких місцях і біля стін. В останньому випадку опори переміщаються вбік і дозволяють крану впритул наблизитись до стіни.

Раніше компанія також показувала прототип (він показаний на знімку нижче й підіймав 2,9 тонни), який уміщався в вантажному ліфті. Чи має остаточний варіант такі ж габарити, не уточнюється.



UM325C, імовірно, вміщається в вантажному ліфті. Принаймні так було з прототипом меншої потужності / Фото Furukawa Unic

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Крім усього іншого, такі функції, як "висувний гусеничний візок" для стабільного пересування та "режими підйому та перенесення", які дозволяють пересуватися, утримуючи вантаж, спрямовані на підвищення безпеки та ефективності роботи.

Компанія поки що не публікувала "живі" фото нового крана, але в мережі можна знайти багато знімків інших моделей, які працювали в Японії та прототипів. Вони виглядаються практично ідентично.



Кран схожої моделі без гусениць під час роботи / Фото UNIC Cranes Europe на Facebook



Кран схожої моделі без гусениць під час роботи / Фото UNIC Cranes Europe на Facebook



Кран у складеному вигляді / Фото UNIC Cranes Europe на Facebook