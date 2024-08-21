Apple сменил место производства iPhone Pro и Pro Max: где теперь будут изготавливать смартфоны

В этом году технологический гигант Apple впервые начнет производить свои высококлассные модели iPhone Pro и Pro Max в Индии. Так Apple реализует свою стратегию, которая предусматривает постепенную диверсификацию производственных мощностей за пределами Китая.

Ключевой партнер Apple, компания Foxconn Technology Group, начнет сборку новых моделей iPhone 16 Pro и Pro Max на своем заводе в Тамил-Наду, на юге Индии, через несколько недель после их глобального запуска этой осенью.

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По словам источников, знакомых с этим вопросом, Foxconn уже начала обучение тысяч рабочих для соблюдения производственного графика, чтобы выпустить устройства как можно ближе к глобальному дебюту.

Стратегия Apple по увеличению своих производственных мощностей в Индии набирает обороты с 2021 года. Это также делает Индию важным центром для глобальных операций Apple.

Хотя Китай продолжает производить большинство iPhone, Apple постепенно расширяет свое производственное присутствие в Индии, чтобы уменьшить риски, связанные с геополитической напряженностью в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Роль Индии возрастет

В финансовом году, завершившемся в марте 2024 года, Apple собрала в Индии iPhone на сумму 14 миллиардов долларов, что составляет до 14% ее мирового производства. Ожидается, что серия iPhone 16, включая стандартный iPhone 16 индийского производства, будет доступна в Индии в тот же день, что и глобальный релиз.

Другие партнеры Apple в Индии, такие как Pegatron Corp. и Tata Group, также могут начать производство Pro-версий iPhone 16. Эти модели высшего класса, известны своими усовершенствованными функциями, такими как большие аккумуляторы, лучшие камеры и титановые корпуса, требуют специализированных производственных мощностей.

Ожидается, что локальное производство моделей iPhone Pro в Индии поможет Apple снизить цены до 10% по сравнению с импортируемыми версиями, которые облагаются ввозной пошлиной. Однако конечные цены в Индии все равно будут выше, чем на некоторых международных рынках из-за дорогого импорта компонентов и местных налогов.

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Хотя модели Pro и Pro Max индийского производства в основном будут обслуживать экспортные рынки, такие как Европа, Ближний Восток и США, местное производство, вероятно, будет способствовать росту продаж на внутреннем рынке, особенно во время грядущего сезона отпусков.