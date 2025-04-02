Год с чипом в мозгу: пациент Neuralink рассказал, как чувствует себя и имеет ли побочные эффекты

Первый пациент, которому установили нейроимплант Neuralink, сообщил, что за год использования устройства не почувствовал никаких физических или психологических побочных эффектов.

Такой результат позволяет сделать первую серьезную оценку технологии, которая помогает людям с параличом конечностей получить независимость в работе с компьютерами и общении в соцсетях, рассказывает 24 Канал.

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Ноланд Арбо, который не может двигать руками и ногами, поделился своим опытом в соцсети X. Он в шутку отметил, что единственным "побочным эффектом" стала "ненасытная жажда получить разъем для подключения", намекая на процесс соединения импланта с внешней платформой.

Одна из основных проблем Neuralink – смещение тонких зондовых электродов в тканях мозга из-за естественной подвижности нервных структур. Это может привести к потере сигнала уже через несколько часов после операции.

В случае Арбо 85% зондов изменили свое положение, что требует постоянной калибровки системы. Он регулярно работает с командой Neuralink, чтобы упростить этот процесс.

Несмотря на это, имплант доказал свою надежность и безопасность. Благодаря ему Арбо отказался от контроллера, который раньше держал во рту, и теперь управляет компьютером исключительно силой мысли. Он играет в стратегии, в частности Civilization, а также испытывает гоночные симуляторы.

Пациент считает, что сможет управлять инвалидной коляской с помощью импланта и постоянно просит разработчиков добавить роботизированную руку для повседневных задач. Neuralink пока что только рассматривает такие возможности, но компания намерена расширять количество пользователей, чтобы нейроинтерфейс стал привычной технологией.