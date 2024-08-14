Чем интересен новый смартфон Google

Визуально Pixel 9 Pro Fold напоминает оригинальный Pixel Fold, но наиболее значительным обновлением является размер основного дисплея в разложенном состоянии, сообщает Техно 24.

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Новый Pixel 9 Pro Fold оснащен 8-дюймовой панелью, что больше, чем прошлогодний 7,6-дюймовый дисплей. Это улучшение позволяет смартфону претендовать на звание устройства с самым большим дисплеем среди складных аппаратов, превосходя 7,6-дюймовый экран Samsung Galaxy Fold 6.

Экраны

Основной OLED-дисплей Pixel 9 Pro Fold имеет разрешение 2152×2076 пикселей, плотность пикселей 373 PPI и переменную частоту обновления до 120 Гц. Он обеспечивает максимальную яркость 2700 кд/м².



Экран защищен Gorilla Glass Victus 2 (развертка внутри) / Фото Google

Внешний дисплей также увеличился в размере с 5,8 дюйма до 6,3 дюйма, поддерживая разрешение 2424×1080 пикселей с плотностью пикселей 422 PPI, и защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Камера

Основная камера Pixel 9 Pro Fold состоит из 48-мегапиксельного широкоугольного датчика, 10,5-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика и 10,8-мегапиксельного телеобъектива с 5-кратным оптическим зумом и 20-кратным зумом с помощью функции Super Res Zoom. Устройство поддерживает запись видео в формате 4K со скоростью до 60 кадров в секунду и имеет две фронтальные 10-мегапиксельные камеры.



Смартфон получил две фронтальные камеры (развертка снаружи) / Фото Google

Железо и другие характеристики

Pixel 9 Pro Fold работает на новом восьмиядерном микропроцессоре Tensor G4 от Google, оснащен 16 ГБ оперативной памяти и возможностью хранения данных на 256 ГБ или 512 ГБ.

Емкость аккумулятора устройства составляет 4 650 мАч.

Устройство поддерживает фирменные функции искусственного интеллекта Google, а алгоритм Gemini улучшает возможности голосового ассистента.

Смартфон включает годовую подписку Google One AI Premium, которая предоставляет доступ к расширенным возможностям нейронной сети Gemini, ИИ-ассистента в Gmail и Docs, а также 2 ТБ облачного хранилища Google.

Google обещает обновление операционной системы и функций в течение семи лет.

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Цена Google Pixel 9 Pro Fold Google Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro Fold будет доступен по цене от 1799 долларов за версию на 256 ГБ и 1919 долларов за версию на 512 ГБ.