Чим цікавий новий смартфон Google

Візуально Pixel 9 Pro Fold нагадує оригінальний Pixel Fold, але найбільш значним оновленням є розмір основного дисплея в розкладеному стані, повідомляє Техно 24.

До теми Google Pixel 9 офіційно тут: всі оновлення смартфонів та штучного інтелекту, про які оголосили

Новий Pixel 9 Pro Fold оснащений 8-дюймовою панеллю, що більше, ніж торішній 7,6-дюймовий дисплей. Це покращення дозволяє смартфону претендувати на звання пристрою з найбільшим дисплеєм серед складних апаратів, перевершуючи 7,6-дюймовий екран Samsung Galaxy Fold 6.

Екрани

Основний OLED-дисплей Pixel 9 Pro Fold має роздільну здатність 2152×2076 пікселів, щільність пікселів 373 PPI і змінну частоту оновлення до 120 Гц. Він забезпечує максимальну яскравість 2700 кд/м².



Екран захищений Gorilla Glass Victus 2 (розгортка всередині) / Фото Google

Зовнішній дисплей також збільшився в розмірі з 5,8 дюйма до 6,3 дюйма, підтримуючи роздільну здатність 2424×1080 пікселів з щільністю пікселів 422 PPI, і захищений склом Gorilla Glass Victus 2.

Камера

Основна камера Pixel 9 Pro Fold складається з 48-мегапіксельного ширококутного датчика, 10,5-мегапіксельного надширококутного датчика та 10,8-мегапіксельного телеоб'єктива з 5-кратним оптичним зумом та 20-кратним зумом за допомогою функції Super Res Zoom. Пристрій підтримує запис відео у форматі 4K зі швидкістю до 60 кадрів на секунду та має дві фронтальні 10-мегапіксельні камери.



Смартфон отримав дві фронтальні камери (розгортка зовні) / Фото Google

Залізо та інші характеристики

Pixel 9 Pro Fold працює на новому восьмиядерному мікропроцесорі Tensor G4 від Google, оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті та можливістю зберігання даних на 256 ГБ або 512 ГБ.

Ємність акумулятора пристрою становить 4 650 мАг.

Пристрій підтримує фірмові функції штучного інтелекту Google, а алгоритм Gemini покращує можливості голосового асистента.

Смартфон включає річну підписку Google One AI Premium, яка надає доступ до розширених можливостей нейронної мережі Gemini, ШІ-асистента в Gmail і Docs, а також 2 ТБ хмарного сховища Google.

Google обіцяє оновлення операційної системи та функцій протягом семи років.

Не пропустіть Ці програми варто мати на телефоні, навіть якщо ви рідко ними користуєтесь

Ціна Google Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro Fold буде доступний за ціною від 1799 доларів за версію на 256 ГБ і 1919 доларів за версію на 512 ГБ.