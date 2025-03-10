Google таки заставят продать браузер Chrome

Министерство юстиции США подтвердило, что Google придется продать часть своего бизнеса, в частности браузер Chrome. Это требование закреплено в новом судебном документе, который поддерживает решение федерального суда о незаконном использовании компанией монопольного положения на рынке поисковых систем.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на NYT, в документе отмечается, что продажа Chrome "навсегда прекратит контроль Google над этим критически важным инструментом доступа к поиску" и откроет возможности для конкурентов интегрировать собственные сервисы в браузер, который для многих пользователей является главным входом в интернет.

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Кроме истории с Google Chrome, власти США сохранили запрет, введенный еще при администрации Байдена, на установку поисковика Google как стандартного на устройствах Apple и других производителей, за что компания выплачивала партнерские деньги. Запрет также распространяется на браузер Mozilla Firefox.

Google разрешили вкладываться в ИИ

В то же время требование продать доли Google в стартапах, связанных с искусственным интеллектом, было отменено после того, как компания Anthropic заявила, что нуждается в финансировании для продолжения работы. Теперь вместо полного запрета правительство требует от Google сообщать федеральные и государственные ведомства о своих инвестициях в этой сфере.

Так Chrome таки продадут?

Ожидается, что Google подаст собственные предложения по окончательному перечню альтернативных мер. В предыдущем документе, поданном в декабре, компания назвала начальные меры Министерства юстиции чрезмерными и такими, выходящими за рамки судебного решения, которое касается только партнерских соглашений по поисковику.

В качестве альтернативы Google предложила сохранить возможность платить партнерам за установку своего поисковика, но позволить им сотрудничать и с другими сервисами. Например, Apple могла бы устанавливать разные поисковики по умолчанию на iPhone и iPad, а разработчики браузеров менять поисковую систему раз в 12 месяцев.

Как отмечает The Washington Post, позиция Министерства юстиции может свидетельствовать о том, что администрация Дональда Трампа продолжит жесткую антимонопольную политику в отношении крупных технологических компаний, несмотря на поддержку, которую он получил от IT-гигантов во время избирательной кампании.

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Окончательное решение по делу примет судья Амит Мехта, который ранее признал Google монополией. Слушание по рассмотрению предложений сторон запланировано на апрель.