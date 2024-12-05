Хакеры атаковали украинских провайдеров: в эфир телеканалов запустили пророссийские ролики

Вечером 5 декабря ряд провайдеров, транслирующих украинские телеканалы, подверглись атакам. В эфир запустили пророссийские ролики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Шок и тревожный звонок из Румынии: как TikTok влияет на выборы и станет ли угрозой для Украины

Что известно об атаке на провайдеров Украины

Так, провайдер Триолан сообщил, что будет решать проблему с сигналом ориентировочно до 21:00.

К сожалению, на нашей сети было обнаружено несанкционированное вмешательство, что повлияло на работу кабельного телевидения. Мы уже работаем над устранением проблемы и прилагаем все усилия, чтобы восстановить услугу в кратчайшие сроки,

– отмечается в сообщении чат-бота Триолана.

Оперативно о последних новостях Украины и мира читайте в нашем телеграмм-канале.

Заметим, к возможным кибератакам России сейчас готовятся Великобритания и другие европейские страны. Эти атаки могут оставить миллионы людей без света.

В конце ноября BBC анонсировала предупреждение от министра по межправительственным связям Великобритании, канцлера герцогства Ланкастер Пэта Макфаддена, о том, что Россия готова нанести удары по британскому бизнесу, пытаясь ослабить поддержку Украины.

В частности, в Великобритании в последнее время произошла серия кибератак в нескольких общинах, и ответственность за некоторые из них взяла российская хакерская группировка. Среди этих общин Миддлборо, Солфорд, Портсмут и Тис. Великобритания имеет план действий в случае кибератак, который предусматривает восстановление функциональности систем в течение 24 часов после инцидента.

Однако Украина также дает отпор российскому агрессору в киберпространстве. В частности, киберспециалисты Главного управления разведки на днях осуществили масштабную кибератаку на системы российского Газпромбанка – одного из крупнейших банков России. Россияне потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильному кабинету пользователя банка.

Важно! Газпромбанк – один из крупнейших банков России. Клиентами учреждения являются около 3 миллионов физических и около 45 тысяч юридических лиц. 21 ноября 2024 года Министерство финансов США наложило на российский Газпромбанк санкции.