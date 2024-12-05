Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про атаку на провайдерів України

Так, провайдер Тріолан повідомив, що розв'язуватиме проблему із сигналом орієнтовно до 21:00.

На жаль, на нашій мережі було виявлено несанкціоноване втручання, що вплинуло на роботу кабельного телебачення. Ми вже працюємо над усуненням проблеми та докладаємо всіх зусиль, щоб відновити послугу в найкоротший термін,

– зазначається у повідомленні чат-бота Тріолану.

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Яка зараз ситуація з кібератаками Росії

Зауважимо, до можливих кібератак Росії зараз готуються Велика Британія та інші європейські країни. Ці атаки можуть залишити мільйони людей без світла.

Наприкінці листопада BBC анонсувала попередження від міністра з міжурядових зв'язків Великої Британії, канцлера герцогства Ланкастер Пета Макфаддена, про те, що Росія готова завдати ударів по британському бізнесу, намагаючись послабити підтримку України.

Зокрема, у Великій Британії останнім часом сталася серія кібератак у кількох громадах, і відповідальність за деякі з них взяла російське хакерське угруповання. Серед цих громад Міддлборо, Солфорд, Портсмут і Тіс. Великобританія має план дій у разі кібератак, який передбачає відновлення функціональності систем упродовж 24 годин після інциденту.

Однак Україна також дає відсіч російському агресору у кіберпросторі. Зокрема, кіберфахівці Головного управління розвідки днями здійснили масштабну кібератаку на системи російського Газпромбанку – одного з найбільших банків Росії. Росіяни втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету користувача банку.

Важливо! Газпромбанк – один з найбільших банків Росії. Клієнтами установи є близько 3 мільйонів фізичних та близько 45 тисяч юридичних осіб. 21 листопада 2024 року Міністерство фінансів США наклав на російський Газпромбанк санкції.