Автомобильная компания патентует особую технологию подогрева для салонов машин

Hyundai и Kia продемонстрировали новые способы более эффективного обогрева и охлаждения салонов автомобилей. Компании назвали это системой лучевого обогрева, которая использует нагревательный элемент, чтобы направлять теплый воздух, например, на ноги пассажиров.

Детали

По словам представителей Hyundai, технология обеспечивает ощутимое тепло уже в течение трех минут после включения обогревателя. При этом она потребляет меньше энергии, чем традиционные методы.

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Нагревательный элемент может достигать до 110 градусов по Цельсию, но имеет систему предотвращения ожогов, которая автоматически снижает температуру при обнаружении контакта с телом.

Для демонстрации девять панелей с этим нагревательным элементом были установлены на электрический внедорожник Kia EV9, покрывая основание рулевой колоны, дверные панели, центральную консоль и основание бардачка.



Демонстрация работы технологии / Фото Hyundai

Подогретые поверхности могут помочь согреть водителей и пассажиров быстрее и эффективнее, чем обдув воздуха в салоне, как это делает обычный климат-контроль.

Больше технологий

Hyundai и Kia также продемонстрировали стекло с подогревом, которое питается от 48-вольтовой электрической системы. Это позволяет полностью разморозить стекло за пять минут, что в четыре раза быстрее, чем обычный климат-контроль, утверждают автопроизводители, добавляя, что стекло также может уменьшить использование энергии климат-контроля на 10%, поскольку встроенное металлическое покрытие, которое используется для передачи тепла, также блокирует солнечные лучи в жаркие дни.



Новая технология обогрева машин / Фото Hyundai

Демонстрация также включала технологию тонировки окон, которую Hyundai впервые показала в 2023 году. В ней используется специальная пленка, которая блокирует попадание тепла внутрь автомобиля, одновременно позволяя теплу, что уже накопилось, выходить наружу. Hyundai ранее демонстрировала эту пленку на автомобилях клиентов в Пакистане, где погода жаркая, но обычная тонировка окон запрещена законом. Компания заявила о снижении температуры на целых 12 градусов во время испытаний.

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Разработки других компаний

Хотя это еще не было продемонстрировано публично, General Motors пыталась запатентовать собственное лобовое стекло с электрическим подогревом, также используя проводящие элементы, встроенные в стекло.

В 2023 году немецкая компания ZF представила ремни безопасности с подогревом, которые, как утверждает производитель, могут увеличить запас хода электромобилей на 15% благодаря уменьшению энергопотребления.

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