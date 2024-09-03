Деталі

За словами представників Hyundai, технологія забезпечує відчутне тепло вже протягом трьох хвилин після ввімкнення обігрівача. При цьому вона споживає менше енергії, ніж традиційні методи.

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Нагрівальний елемент може досягати аж 110 градусів за Цельсієм, але має систему запобігання опікам, яка автоматично знижує температуру при виявленні контакту з тілом.

Для демонстрації дев'ять панелей з цим нагрівальним елементом були встановлені на електричний позашляховик Kia EV9, покриваючи основу рульової колони, дверні панелі, центральну консоль і основу бардачка.



Демонстрація роботи технології / Фото Hyundai

Підігріті поверхні можуть допомогти зігріти водіїв і пасажирів швидше та ефективніше, ніж обдув повітря в салоні, як це робить звичайний клімат-контроль.

Більше технологій

Hyundai та Kia також продемонстрували скло з підігрівом, яке живиться від 48-вольтової електричної системи. Це дозволяє повністю розморозити скло за п'ять хвилин, що в чотири рази швидше, ніж звичайний клімат-контроль, стверджують автовиробники, додаючи, що скло також може зменшити використання енергії клімат-контролю на 10%, оскільки вбудоване металеве покриття, яке використовується для передачі тепла, також блокує сонячні промені у спекотні дні.



Нова технологія обігріву машин / Фото Hyundai

Демонстрація також включала технологію тонування вікон, яку Hyundai вперше показала у 2023 році. У ній використовується спеціальна плівка, яка блокує потрапляння тепла всередину автомобіля, водночас дозволяючи теплу, що вже накопичилося, виходити назовні. Hyundai раніше демонструвала цю плівку на автомобілях клієнтів у Пакистані, де погода спекотна, але звичайне тонування вікон заборонено законом. Компанія заявила про зниження температури на цілих 12 градусів під час випробувань.

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Розробки інших компаній

Хоча це ще не було продемонстровано публічно, General Motors намагалася запатентувати власне лобове скло з електричним підігрівом, також використовуючи провідні елементи, вбудовані в скло.

У 2023 році німецька компанія ZF представила ремені безпеки з підігрівом, які, як стверджує виробник, можуть збільшити запас ходу електромобілів на 15% завдяки зменшенню енергоспоживання.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.