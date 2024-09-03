Детали

По словам представителей Hyundai, технология обеспечивает ощутимое тепло уже в течение трех минут после включения обогревателя. При этом она потребляет меньше энергии, чем традиционные методы.

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Нагревательный элемент может достигать до 110 градусов по Цельсию, но имеет систему предотвращения ожогов, которая автоматически снижает температуру при обнаружении контакта с телом.

Для демонстрации девять панелей с этим нагревательным элементом были установлены на электрический внедорожник Kia EV9, покрывая основание рулевой колоны, дверные панели, центральную консоль и основание бардачка.



Демонстрация работы технологии / Фото Hyundai

Подогретые поверхности могут помочь согреть водителей и пассажиров быстрее и эффективнее, чем обдув воздуха в салоне, как это делает обычный климат-контроль.

Больше технологий

Hyundai и Kia также продемонстрировали стекло с подогревом, которое питается от 48-вольтовой электрической системы. Это позволяет полностью разморозить стекло за пять минут, что в четыре раза быстрее, чем обычный климат-контроль, утверждают автопроизводители, добавляя, что стекло также может уменьшить использование энергии климат-контроля на 10%, поскольку встроенное металлическое покрытие, которое используется для передачи тепла, также блокирует солнечные лучи в жаркие дни.



Новая технология обогрева машин / Фото Hyundai

Демонстрация также включала технологию тонировки окон, которую Hyundai впервые показала в 2023 году. В ней используется специальная пленка, которая блокирует попадание тепла внутрь автомобиля, одновременно позволяя теплу, что уже накопилось, выходить наружу. Hyundai ранее демонстрировала эту пленку на автомобилях клиентов в Пакистане, где погода жаркая, но обычная тонировка окон запрещена законом. Компания заявила о снижении температуры на целых 12 градусов во время испытаний.

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Разработки других компаний

Хотя это еще не было продемонстрировано публично, General Motors пыталась запатентовать собственное лобовое стекло с электрическим подогревом, также используя проводящие элементы, встроенные в стекло.

В 2023 году немецкая компания ZF представила ремни безопасности с подогревом, которые, как утверждает производитель, могут увеличить запас хода электромобилей на 15% благодаря уменьшению энергопотребления.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.