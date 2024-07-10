Как правильно выбрать бесперебойник для роутера и почему он лучше чем павербанк

Интернет во время отключения электроэнергии становится едва ли не единственным источником информации и развлечений, поэтому обеспечив его бесперебойную работу вы гарантируете себе комфорт и возможность оставаться на связи. Конечно для того, чтобы интернет в квартире работал, нужно, чтобы роутер был подключен к источнику питания, которым может быть павербанк, но лучше использовать ИБП и сейчас мы расскажем почему.

ИБП, или источник бесперебойного питания делает буквально то, что следует из его названия – обеспечивает роутер бесперебойным питанием. Кроме того, это устройство имеет одно важное преимущество перед обычными павербанками, о котором вы далее прочитаете в материале Техно 24.

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Почему ИБП для роутера лучше чем павербанк

Для того, чтобы ваш домашний интернет работал во время отключений электроэнергии, нужно, чтобы провайдер позаботился об автономном питании оборудования в доме. Или же вы можете заказать оптическое соединение по технологии GPON.

Павербанк очень полезная вещь для дома, особенно в период длительных отключений электроэнергии. Ранее мы уже объясняли, что нужно для того, чтобы ваш интернет работал тогда, когда света в квартире или доме нет. У этом материале вы узнаете, какой павербанк лучше выбрать для роутера и абонентского терминала, и какой переходник нужен, чтобы все это работало.

Однако покупка специального ИБП для роутера может быть в разы лучшим вариантом и вот почему. Во время отключения электроэнергии вам нужно каждый раз подключить роутер к павербанку через специальный переходник, затем снова подключить роутер в сеть, когда свет появится, а павербанк поставить на зарядку.

Приобретя источник бесперебойного питания отдельно для роутера, вам больше не нужно будет постоянно переключать оборудование при выключении и включении электроэнергии. Вы просто подключаете ИБП в розетку, а роутер и терминал подключаете к устройству – он автоматически переключится на батарею при отключении электричества, сам вернется в предыдущий режим и зарядит батареи.

Вам в этот процесс вмешиваться вообще не нужно. Таким образом вы получаете автономный интернет в доме стабильность которого не нарушит даже отключение электричества.

Каким должен быть бесперебойник для роутера

Но как выбрать ИБП для роутера, на что стоит обратить внимание и каким он должен быть? Об этом читайте в следующем разделе.

Емкость аккумулятора

Емкость аккумулятора ИБП определяет, как долго ваш маршрутизатор сможет работать без питания. По сути это тот же павербанк, только несколько более автоматизированный. Для домашних маршрутизаторов рекомендуется емкость не менее 10 000 мАч или более, чтобы обеспечить часы работы во время перебоев в электросети.

Если у вас оптический интернет и кроме роутера также нужно питать еще и абонентский терминал, лучше купить ИБП с большей емкостью.

Совместимость напряжения и разъемов

Важно убедиться, что ИБП поддерживает напряжение, необходимое для вашего маршрутизатора (обычно это 5 В, 9 В или 12 В), и имеет соответствующие разъемы. Для этого вам нужно сперва убедиться в том, каковы характеристики вашего оборудования. Их можно прочитать на самом устройстве, инструкции пользователя или на сайте производителя или продавца.

С этой информацией вы уже сможете выбрать подходящий ИБП. Если вы пренебрежете этим моментом и сразу приобретете ИБП, вы рискуете получить неподходящее устройство, которое потом нужно будет возвращать, или дополнительно покупать различные переходники.

Функциональность и дополнительные возможности

Некоторые модели ИБП предлагают дополнительные порты для подключения других устройств, таких как смартфоны или камеры. Другие модели могут поддерживать питание от сети Ethernet, что добавляет универсальности его использованию.

, компактный ИБП можно использовать не только для питания роутеров. С его помощью можно также сделать автономной систему наблюдения в доме, или другие отдельные гаджеты, работа которых в бесперебойном режиме важна.

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Выбирая между ИБП и павербанком для роутера, первый является более универсальным вариантом, который избавит вас от необходимости постоянно следить за состоянием заряда аккумуляторов. Также вам больше не придется ничего переключать при выключении и включении света.

Оценив эти ключевые параметры и ознакомившись с современными моделями ИБП, вы сможете сделать собственный дом более автономным и обеспечить себя бесперебойной связью.