Церковь установила в исповедальне цифрового Иисуса на основе искусственного интеллекта

Церковь в швейцарском городе Люцерн установила компьютер в кабинке для исповеди. Он позволяет прихожанам общаться с "Иисусом на основе искусственного интеллекта". Преимуществом технологии является то, что она была обучена на библейских текстах, может разговаривать на 100 разных языках и проинструктирована не разглашать никакой личной информации.

eJesus

Люди, стоящие за проектом "Deus in Machina", говорят, что не намеревались "имитировать исповедь". Один из богословов церкви Марко Шмид рассказал, что это "был действительно эксперимент". Они хотели "увидеть и понять, как люди реагируют на искусственного Иисуса", и интересно ли вообще им было бы с ним разговаривать, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Кто-то переделал скандальную ИИ-рекламу Coca-Cola, добавив в нее безумие и взрывы

Шмид и его коллеги уже экспериментировали с VR и AR. Следующим шагом стало "воскрешение" самого Иисуса в виде чат-бота с искусственным интеллектом.

У нас была дискуссия о том, что это будет за аватар - богослов, человек или святой. Но потом мы поняли, что лучшей фигурой будет сам Иисус,

– говорит Шмид в интервью.

В течение двух месяцев тестирования более 1 000 человек пообщались с искусственным Иисусом. Это было сгенерированное изображение, которое "пряталось" на экране по ту сторону решетки, как это обычно практикуется при исповедях с участием священника. По словам Шмида, более двух третей людей испытали "духовный опыт".



Иллюстрация Иисуса, созданная ИИ / Фото Peter Diem/Lukasgesellschaft

"Можно сказать, что они пережили религиозно положительный момент с этим искусственным Иисусом. Для меня это было неожиданно", – добавил разработчик.

Является ли это одобрением технологии со стороны аудитории, или признаком того, что посетители церкви особенно доверчивы, остается непонятным. В общем, впечатления, кажется, значительно отличались, что не должно удивлять, учитывая хорошо задокументированные недостатки технологии.

Система работала так же, как и любой другой ИИ: человек что-то говорит, система слушает, генерирует ответ в реальном времени, а затем озвучивает его. При этом людям, которые посещали исповедальню, рекомендовали не разглашать личную информацию. Неизвестно, или ИИ что-то запоминал из того, что услышал.



Исповедальня, в которой установили компьютер / Фото Peter Diem/Lukasgesellschaft

"У меня сложилось впечатление, что иногда он был действительно очень хорошим, и люди были невероятно счастливы, удивлены и вдохновлены. Но также были моменты, когда он был не таким хорошим, возможно, более поверхностным", – говорит Шмид, добавляя, что этот искусственный Иисус не был замечен за какими-то неуместными высказываниями, как часто это делают другие крупные чат-боты, основанные на языковых моделях. Это удивило его.

У нас никогда не было впечатления, что он говорит странные вещи. Но, конечно, мы никогда не могли гарантировать, что он не скажет ничего странного,

– заключает богослов.

Хотя Шмид не видит смысла устанавливать такого Иисуса навсегда, он считает, что это средство могло бы стать "доступным инструментом, с помощью которого можно говорить о религии".