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Люди, стоящие за проектом "Deus in Machina", говорят, что не намеревались "имитировать исповедь". Один из богословов церкви Марко Шмид рассказал, что это "был действительно эксперимент". Они хотели "увидеть и понять, как люди реагируют на искусственного Иисуса", и интересно ли вообще им было бы с ним разговаривать, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Шмид и его коллеги уже экспериментировали с VR и AR. Следующим шагом стало "воскрешение" самого Иисуса в виде чат-бота с искусственным интеллектом.

У нас была дискуссия о том, что это будет за аватар - богослов, человек или святой. Но потом мы поняли, что лучшей фигурой будет сам Иисус,

– говорит Шмид в интервью.

В течение двух месяцев тестирования более 1 000 человек пообщались с искусственным Иисусом. Это было сгенерированное изображение, которое "пряталось" на экране по ту сторону решетки, как это обычно практикуется при исповедях с участием священника. По словам Шмида, более двух третей людей испытали "духовный опыт".



Иллюстрация Иисуса, созданная ИИ / Фото Peter Diem/Lukasgesellschaft

"Можно сказать, что они пережили религиозно положительный момент с этим искусственным Иисусом. Для меня это было неожиданно", – добавил разработчик.

Является ли это одобрением технологии со стороны аудитории, или признаком того, что посетители церкви особенно доверчивы, остается непонятным. В общем, впечатления, кажется, значительно отличались, что не должно удивлять, учитывая хорошо задокументированные недостатки технологии.

Система работала так же, как и любой другой ИИ: человек что-то говорит, система слушает, генерирует ответ в реальном времени, а затем озвучивает его. При этом людям, которые посещали исповедальню, рекомендовали не разглашать личную информацию. Неизвестно, или ИИ что-то запоминал из того, что услышал.



Исповедальня, в которой установили компьютер / Фото Peter Diem/Lukasgesellschaft

"У меня сложилось впечатление, что иногда он был действительно очень хорошим, и люди были невероятно счастливы, удивлены и вдохновлены. Но также были моменты, когда он был не таким хорошим, возможно, более поверхностным", – говорит Шмид, добавляя, что этот искусственный Иисус не был замечен за какими-то неуместными высказываниями, как часто это делают другие крупные чат-боты, основанные на языковых моделях. Это удивило его.

У нас никогда не было впечатления, что он говорит странные вещи. Но, конечно, мы никогда не могли гарантировать, что он не скажет ничего странного,

– заключает богослов.

Хотя Шмид не видит смысла устанавливать такого Иисуса навсегда, он считает, что это средство могло бы стать "доступным инструментом, с помощью которого можно говорить о религии".