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Люди, що стоять за проєктом "Deus in Machina", кажуть, що не мали наміру "імітувати сповідь". Один із богословів церкви Марко Шмід розповів, що це "був справді експеримент". Вони хотіли "побачити й зрозуміти, як люди реагують на штучного Ісуса", і чи цікаво взагалі їм було би з ним розмовляти, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Шмід і його колеги вже експериментували з VR і AR. Наступним кроком стало "воскресіння" самого Ісуса у вигляді чат-бота зі штучним інтелектом.

У нас була дискусія про те, що це буде за аватар — богослов, людина чи святий. Але потім ми зрозуміли, що найкращою фігурою буде сам Ісус,

– каже Шмід в інтерв'ю.

Протягом двох місяців тестування понад 1 000 людей поспілкувалися зі штучним Ісусом. Це було згенероване зображення, яке "ховалося" на екрані по той бік решітки, як це зазвичай практикується при сповідях за участі священника. За словами Шміда, понад дві третини людей відчули "духовний досвід".



Ілюстрація Ісуса, створена ШІ / Фото Peter Diem/Lukasgesellschaft

"Можна сказати, що вони пережили релігійно позитивний момент з цим штучним Ісусом. Для мене це було несподівано", – додав розробник.

Чи є це схваленням технології з боку аудиторії, чи ознакою того, що відвідувачі церкви особливо довірливі, залишається незрозумілим. Загалом, враження, здається, значно різнилися, що не повинно дивувати, враховуючи добре задокументовані недоліки технології.

Система працювала так само, як і будь-який інший ШІ: людина щось говорить, система слухає, генерує відповідь у реальному часі, а потім озвучує її. При цьому людям, які відвідували сповідальню, рекомендували не розголошувати особисту інформацію. Невідомо, чи ШІ щось запам'ятовував з того, що почув.



Сповідальня, у якій встановили комп'ютер / Фото Peter Diem/Lukasgesellschaft

"У мене склалося враження, що іноді він був дійсно дуже хорошим, і люди були неймовірно щасливі, здивовані й натхненні. Але також були моменти, коли він був не таким хорошим, можливо, більш поверхневим", – говорить Шмід, додаючи, що цей штучний Ісус не був помічений за якимись недоречними висловами, як часто це роблять інші великі чат-боти, засновані на мовних моделях. Це здивувало його.

У нас ніколи не було враження, що він говорить дивні речі. Але, звичайно, ми ніколи не могли гарантувати, що він не скаже нічого дивного,

– підсумовує богослов.

Хоча Шмід не бачить сенсу встановлювати такого Ісуса назавжди, він вважає, що цей засіб міг би стати "доступним інструментом, за допомогою якого можна говорити про релігію".