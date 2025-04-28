Instagram Edits перегнал по популярности CapCut получив более 7 миллионов загрузок на старте

Приложение Instagram Edits от компании Meta дебютировало с впечатляющими результатами, превзойдя запуск своего главного конкурента CapCut от ByteDance.

По данным аналитической компании Appfigures, за первые два дня после выхода приложение было загружено около 702,9 тысяч раз на устройствах iOS информирует 24 Канал со ссылкой на TechCrunch. Это примерно в 37 раз больше, чем количество загрузок CapCut за аналогичный период.

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По состоянию на конец прошлой недели, количество загрузок Instagram Edits достигло более 1,2 миллиона на iOS и 5,9 миллиона на Android, что в сумме составляет 7,1 миллиона.

Для сравнения, CapCut собрал лишь 83,5 тысячи загрузок на iOS и Android в течение первых трех дней после запуска. Хотя следует отметить, что на момент своего релиза CapCut был доступен только в половине мировых рынков, даже при двойном или тройном увеличении его стартовых показателей Instagram Edits все равно опережал бы конкурента.

В США Edits был загружен 381 тысячу раз за первые три дня, тогда как CapCut за аналогичный период имел лишь 3,4 тысячи загрузок. Таким образом, старт Instagram Edits в США был в 112 раз мощнее дебюта CapCut.

Быстрый рост популярности Edits позволил приложению достичь высоких позиций в чартах App Store. В день запуска, 22 апреля, оно заняло первое место среди всех приложений в американском App Store. На следующий день опустился на вторую позицию и оставался там до пятницы, когда переместился на третье место, где находится до сих пор.

За первые три дня Edits обошел CapCut, который на тот момент занимал 14 место в общем рейтинге и 10 место среди приложений (без игр).

В то же время Instagram Edits еще предстоит долгий путь к достижению общей базы пользователей CapCut. Приложение от ByteDance, популярное среди создателей контента для TikTok, было запущено в апреле 2020 года и с тех пор было загружено 1,22 миллиарда раз на iOS и Android по всему миру, за исключением Китая.

Первые отзывы о Edits оказались смешанными. Пользователи отметили удобство использования программы, наличие встроенной аналитики, отсутствие рекламы, поддержку видео в 4K и экспорт без водяных знаков поддержку видео в 4K и экспорт без водяных знаков. В то же время критики обратили внимание на отсутствие некоторых функций, которые уже предлагает CapCut, таких как шаблоны и широкий выбор переходов.

В будущем Edits может как наверстать функциональность конкурента, так и ввести платные опции или рекламу для монетизации.