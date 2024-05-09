Такие разные планшеты

В последних нескольких поколениях iPad Pro было ключевое отличие между 11-дюймовыми и 13-дюймовыми моделями, о которой многие покупатели не знали. Большая модель оснащалась значительно лучшей технологией дисплея, чем ее меньший вариант. Это меняется с появлением iPad Pro на M4, поскольку Apple оснастила обе модели одинаковым дисплеем Ultra Retina XDR высочайшего уровня.

Однако, хотя об этом не было объявлено на презентации, Apple все еще поставляет два очень разные уровни iPad Pro. На этот раз различия не связаны с дисплеем.

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Обратите внимание на хранение данных

Как 11-дюймовый, так и 13-дюймовый M4 iPad Pro доступны в следующих четырех конфигурациях памяти:

256 гигабайт (базовая модель).

512 гигабайт (на 200 долларов дороже, чем базовая).

1 терабайт (на 600 долларов дороже, чем базовая).

2 терабайта (на 1,000 долларов дороже, чем базовая).

Можно заметить, что скачок между различными вариантами памяти стоит уж слишком дорого, как для обычного удвоения хранилища. Если между 256 и 512 гигабайтами разница составляет 200 долларов, то между 512 и 1 терабайтом – 400 долларов, как и между одним и двумя терабайтами. В чем же причина? А причина в том, что Apple не сказала, что вместе с ростом объема памяти, растут также и некоторые другие показатели – оперативная память, параметры процессора и прочее.

Как только вы достигаете уровня 1 ТБ и выше, вы получаете больше оперативной памяти, ядер процессора и можете добавить опцию нанотекстурированного стекла.

Варианты 256 ГБ и 512 ГБ поставляются с 8 ГБ оперативной памяти, 9 процессорными ядрами и не могут быть сконфигурированы с нанотекстурированным стеклом.

Варианты на 1 и 2 ТБ имеют 16 ГБ оперативной памяти, 10 ядер процессора и могут получить стекло с нанотекстурой.

Как выбирать

Если вы покупаете iPad Pro на M4, следует прежде всего определить, для какой цели вам нужен этот планшет.

Если вы выполняете на iPad много тяжелой работы, например, редактируете видео с несколькими потоками высокого разрешения 4K, вам, скорее всего, лучше подготовить свое устройство к будущему и перейти на более высокие уровни памяти. Дополнительный объем памяти сам по себе может пригодиться, но другие преимущества делают обновление еще более привлекательным.

Если ваши рабочие процессы на iPad Pro не требуют много оперативной памяти, вы, скорее всего, не заметите никакой разницы, перейдя на одну из моделей Pro более низкого уровня.