Такі різні планшети

В останніх кількох поколіннях iPad Pro була ключова відмінність між 11-дюймовими та 13-дюймовими моделями, про яку багато покупців не знали. Більша модель оснащувалася значно кращою технологією дисплея, ніж її менший варіант. Це змінюється з появою iPad Pro на M4, оскільки Apple оснастила обидві моделі однаковим дисплеєм Ultra Retina XDR найвищого рівня.

Однак, хоча про це не було оголошено на презентації, Apple все ще постачає два дуже різні рівні iPad Pro. Цього разу відмінності не пов'язані з дисплеєм.

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Зверніть увагу на зберігання даних

Як 11-дюймовий, так і 13-дюймовий M4 iPad Pro доступні в наступних чотирьох конфігураціях пам'яті:

256 гігабайтів (базова модель).

512 гігабайтів (на 200 доларів дорожче, ніж базова).

1 терабайт (на 600 доларів дорожче, ніж базова).

2 терабайти (на 1,000 доларів дорожче, ніж базова).

Можна помітити, що стрибок між різними варіантами пам'яті коштує аж занадто дорого, як для звичайного подвоєння сховища. Якщо між 256 і 512 гігабайтами різниця становить 200 доларів, то між 512 і 1 терабайтом – 400 доларів, як і між одним і двома терабайтами. У чому ж причина? А причина в тому, що Apple не сказала, що разом зі зростанням обсягу пам'яті, зростають також і деякі інші показники – оперативна пам'ять, параметри процесора та інше.

Як тільки ви досягаєте рівня 1 ТБ і вище, ви отримуєте більше оперативної пам'яті, ядер процесора і можете додати опцію нанотекстурованого скла.

Варіанти 256 ГБ і 512 ГБ поставляються з 8 ГБ оперативної пам'яті, 9 процесорними ядрами і не можуть бути сконфігуровані з нанотекстурованим склом.

Варіанти на 1 і 2 ТБ мають 16 ГБ оперативної пам'яті, 10 ядер процесора і можуть отримати скло з нанотекстурою.

Як обирати

Якщо ви купуєте iPad Pro на M4, слід насамперед визначити, для якої мети вам потрібен цей планшет.

Якщо ви виконуєте на iPad багато важкої роботи, наприклад, редагуєте відео з декількома потоками високої роздільної здатності 4K, вам, швидше за все, краще підготувати свій пристрій до майбутнього і перейти на вищі рівні пам'яті. Додатковий обсяг пам'яті сам по собі може згодитися, але інші переваги роблять оновлення ще більш привабливим.

Якщо ваші робочі процеси на iPad Pro не вимагають багато оперативної пам'яті, ви, швидше за все, не помітите жодної різниці, перейшовши на одну з моделей Pro нижчого рівня.