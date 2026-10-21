5 главных вещей, которые нужно знать, если вы планируете приобрести iPhone Duo
Начало предварительных заказов на долгожданный складной iPhone Duo знаменует начало новой эры для поклонников техники Apple. Однако прежде чем потратить кругленькую сумму, стоит обратить внимание на ряд серьезных технических нюансов и ощутимых аппаратных ограничений этой новинки.
Компромиссы в камерах и биометрии
Предзаказы на первый складной смартфон от Apple начнутся уже в эту пятницу, а первые покупатели получат гаджеты 23 октября. Как пишет издание Engadget, стартовая цена iPhone Duo, составляющая 1 999 долларов, делает его самым дорогим телефоном в каталоге бренда. Несмотря на высокую цену, устройство имеет заметные аппаратные компромиссы по сравнению с обычными флагманами.
Смартфон оснащен лишь двумя основными камерами на 48 мегапикселей без отдельного телефотообъектива. Пользователям доступно 2-кратное приближение за счет цифрового кропа, однако оно существенно уступает полноценному зуму в iPhone 18 Pro. Кроме того, новинка лишена переменной диафрагмы, а разрешение селфи-камеры составляет всего 12 мегапикселей вместо 18 мегапикселей.
Вместо сканера лица Face ID разработчики встроили датчик отпечатков Touch ID в боковую кнопку, а также отказались от кнопки действия Action Button в пользу быстрых переключателей в панели управления. При этом сенсорную клавишу Camera Control в гаджете сохранили.
Оптимизация программного обеспечения и дисплея
Операционную систему iOS 27 оптимизировали специально под гибкий форм-фактор, благодаря чему интерфейс автоматически подстраивается под угол сгибания шарнира. Однако сторонним разработчикам понадобится некоторое время для обновления своих приложений. Приложения вроде Netflix, Zoom и Slack адаптированы для запуска, но другие сервисы какое-то время еще могут отображаться с черными полосами по бокам или выглядеть растянутыми.
Сравнение с основными конкурентами
На рынке гибких устройств новинке от Apple придется соревноваться с уже проверенными соперниками. Конкурирующий Samsung Galaxy Z Fold 8 стоит от 1 899 долларов, что на 100 долларов дешевле, чем Duo, и при этом он тоньше и легче. Его вес составляет 201 грамм против 254 граммов у iPhone Duo, а толщина в сложенном виде – 9,7 миллиметра против 11,3 миллиметра.
Другой конкурент, Google Pixel 11 Pro Fold, также продается по цене от 1 899 долларов и предлагает систему с телефотообъективом с 5-кратным оптическим приближением, что обеспечивает значительное преимущество при мобильной съемке.
Скидки, программы обмена и аксессуары
Если вы находитесь в США, местные операторы и сама компания Apple подготовили ряд специальных предложений. По фирменной программе trade-in можно сэкономить до 885 долларов, в зависимости от старого устройства. Беспроцентная рассрочка с картой Apple Card начинается от 83,29 доллара в месяц в течение 24 месяцев. Программа Apple Upgrade в партнерстве с Klarna предлагает варианты от 57,99 доллара в месяц. Американский оператор AT&T предоставляет до 1 200 долларов компенсации за сданный телефон, а T-Mobile предлагает кредит до 1 000 долларов.
В Украине, очевидно, таких предложений нет, а местные продавцы добавят к базовой цене свою наценку. Сейчас смартфон можно предзаказать у некоторых продавцов по цене от 119 999 гривен до 198 999 гривен.
Аксессуары
Вместе со смартфоном был представлен пластиковый защитный чехол за 79 долларов в синем и песочном цветах, а также магнитный чехол Duo Folio с подставкой за 129 долларов. Внутренний экран гаджета поддерживает работу со стилусом Apple Pencil с портом USB-C, однако программную совместимость инженеры добавят позже посредством обновления. Аксессуары Apple Pencil 2 и Apple Pencil Pro новинка не поддерживает.
В комплект поставки не входит блок питания, поэтому для быстрой зарядки компания предлагает адаптер Dynamic Power Adapter мощностью 40–60 ватт, который заряжает аккумулятор до 50% за 20 минут.
Обзоров пока нет, поэтому покупайте на свой страх и риск
Полноценные независимые обзоры появятся позже, поэтому первым покупателям придется приобретать устройство без подробных тестов автономности и проверки надежности шарнира. Покупателей спасет разве что стандартное 14-дневное правило возврата товара.
Ранее мы писали, что новинка столкнулась с дефицитом из-за производственных трудностей на заводах и сложного процесса сборки гибкого шарнира, а также публиковали подробное сравнение характеристик и цен между новым складным гаджетом и iPhone 18 Pro.