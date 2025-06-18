Иран почти полностью остался без интернета из-за ограничений в стране

Со вторника, 17 июня, Иран оказался на грани полного интернет-блэкаута, на фоне постоянных ударов со стороны Израиля. Такая ситуация значительно ограничила возможности иранцев получать и делиться информацией с внешним миром. Не обошлось и без массовых кибератак.

По данным двух компаний, отслеживающих глобальную интернет-активность, Kentinc и Netblocks, подключение к сети в Иране резко упало около 17:30 по местному времени, информирует 24 Канал. Ситуация, вероятно, является результатом решения иранского правительства, а не следствием израильских ударов по инфраструктуре.

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Представительница правительства Ирана Фатемех Мохаджерани заявила, что доступ к интернету был ограничен в ответ на израильские кибератаки, включая иранский банк Sepah, когда были уничтожены важные данные финансового учреждения.

Правительство Ирана уже имеет историю блэкаутов и ограничений интернет-связи с внешним миром во время гражданских беспорядков. Последний значительный случай произошел в 2019 году, когда в течение шести дней был введен полный блэкаут на фоне протестов по всей стране, сопровождавшихся жестким подавлением, в результате которого погибло более 100 человек.

Текущая ситуация с доступом к сети в Иране

После израильских ударов по Ирану, которые, по данным иранской стороны, унесли жизни по меньшей мере 224 человек, доступ к интернету в стране был ограничен, но не полностью заблокирован. Израиль, свою очередь, заявил, что соответствующие атаки Ирана привели к гибели по меньшей мере 24 человек.

Замедление интернета особенно повлияло на сервисы, такие как виртуальные частные сети (VPN), которые используются для доступа к иностранным сайтам.

Амир Рашиди, директор по цифровым правам и безопасности в организации Miaan Group, выступающей за права человека в Иране, сообщил, что в стране заблокирован ряд западных приложений для общения, в частности WhatsApp и Instagram, а также Apple App Store и Google Play Store. Представитель WhatsApp отметил, что их материнская компания Meta находится в постоянной борьбе с Ираном, который блокирует интернет-провайдеров, используемых компанией.

Национальная информационная сеть Ирана

Несмотря на ограничения, Национальная информационная сеть Ирана, состоящая из одобренных правительством сайтов, которые не подключены к внешнему миру, остается доступной для большинства жителей страны. В то же время по данным компании Cloudflare, два крупных иранских мобильных оператора были фактически отключены от сети.

На фоне сокращения интернет-услуг в Иране некоторые пользователи в сети призвали к вмешательству спутникового интернет-провайдера Starlink, принадлежащего Илону Маску. Маск в пятницу написал на платформе X: "Лучи включены", отвечая на призыв обеспечить доступ к Starlink для иранцев.

Однако Иран официально запретил использование спутниковых терминалов Starlink, а государственное информационное агентство Saed News Agency предупредило, что их использование может помочь Израилю направлять атаки.

Хотя Starlink официально не работает в пределах Ирана, компания предлагает опцию Global Roam для международных путешествий. По оценкам организации Holistic Resilience, которая выступает за доступ к информации в закрытых обществах, в Иране распространено от 30 000 до 40 000 терминалов Starlink, основываясь на сканировании сети и разговорах с людьми, которые продают их в стране.