Ужасный взрыв прогремел во время статических испытаний китайской ракеты-носителя

Плановое статическое испытание, проведенное китайской коммерческой космической компанией Space Pioneer, закончилось катастрофической неудачей и мощным взрывом. Инцидент, произошедший в воскресенье, 30 июня, в провинции Хэнань, является немалой неудачей, ведь ракета не должна была покидать стартовый стол.

Что известно об испытаниях

Компания Space Pioneer попыталась провести статические огневые испытания первой ступени своей ракеты "Тяньлун-3" на испытательном полигоне в уезде Гунги, провинция Хэнань. Это означает, что ракета носитель должна была остаться на стенде неподвижной, а двигатели должны были отработать определенное время, но все пошло не так.

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Любительские кадры, распространенные в китайских социальных сетях, зафиксировали неожиданную последовательность событий: девятидвигательная испытательная ступень зажгла двигатели, взлетела в воздух, достигнув определенной высоты завис, а затем упала на землю в районе места запуска вызвав масштабный взрыв.

Причиной такого громкого взрыва стало то, что ступень ударилась о землю примерно через 50 секунд после взлета, все еще сохраняя значительную часть своего керосиново-жидкостного кислородного топлива в баках.

Что могло пойти не так?

Обычно во время таких испытаний используют зажимы, чтобы надежно удерживать ракету на месте, но в этом случае ступень поднялась в небо. Первая ступень ракеты "Тяньлун-3" рассчитана на работу в течение нескольких минут во время орбитального полета, но это преждевременное воспламенение привело к непредсказуемому развитию событий.

Space Pioneer планировала провести это испытание в рамках подготовки к орбитальному запуску ракеты "Тяньлун-3", которая является конкурентом ракеты SpaceX Falcon 9. Компания, которая недавно получила 207 миллионов долларов нового финансирования, намеревалась осуществить орбитальный запуск в ближайшие месяцы.

После взрыва власти провинции Хэнань сообщили, что жертв нет. Позже Space Pioneer опубликовала заявление, в котором объяснила, что к инциденту привела структурная неисправность в месте соединения корпуса ракеты с испытательным стендом.

Бортовой компьютер ракеты автоматически выключил двигатели, в результате чего та упала на расстоянии 1,5 километра к юго-западу от испытательной площадки. Как сообщается, во время испытания было получено 820 тонн тяги.

Как это повлияет на китайскую космическую программу

Статические огневые испытания являются стандартом в разработке ракет, и во время таких этапов могут возникать проблемы. Примечательно, что прототип SpaceX Starship также взорвался после статических огневых испытаний в 2020 году. Однако отрыв и запуск ступени во время статических огневых испытаний является уникальным случаем.

Задержки с запуском "Тяньлун-3" могут повлиять на планы Китая по созданию мегасозвездия, поскольку страна нуждается в увеличении пусковых мощностей для развития этих крупных спутниковых сетей.

Ранее Space Pioneer вошла в историю как первая китайская коммерческая пусковая компания, которая достигла орбиты своей ракетой "Тяньлун-2" в 2023 году.

"Тяньлун-3", намного больше своей предшественницы, имеет диаметр 3,8 метра и взлетную массу 590 тонн, способна поднять 17 тонн на низкую околоземную орбиту или 14 тонн на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту.

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Напомним, что на прошлой неделе в Китае произошел подобный инцидент. Тогда, после запуска спутника в космос, рядом с жилой зоной упала первая ступень ракеты носителя, который использовался при запуске.