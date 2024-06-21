Вчера обещали – сегодня сделали: ІТ-армия Украины положила российскую банковскую систему
Источник:IT ARMY of Ukraine
Украинские хакеры совершили масштабную атаку на банковскую систему России. В частности, на инфраструктуру национальной системы платежных карт, которая является оператором карт "Мир".
Эту информацию 20 июня подтвердила пресс-служба ІТ ARMY of Ukraine. Кроме того, Министерство цифровой трансформации распространило соответствующее сообщение.
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Хакерская атака на банки России
В результате DDoS-атаки остановили работу, в частности, такие сервисы:
- ВТБ;
- Сбербанк;
- Тинькофф;
- Альфа-Банк;
- Билайн;
- МТС;
- Ростелеком;
- Газпромбанк;
- Мегафон,
- СБП;
- НСПК;
- ЕИРЦ.
ІТ-армия осуществила атаку на российские банки / Изображение пресс-службы сообщества
ІТ-специалисты констатировали: они обещали на днях положить всю банковскую систему врага – и это были не пустые слова. На следующий день хакеры выполнили обещание.
Еще больше банков отключено вместе с их импортозамещающей системой карточных платежей "Мир" а соответственно и все карточные расчеты,
– пишут в IT ARMY of Ukraine.
Россияне подтвердили атаку, отметив, что ее влияние на работу сервисов было якобы "незначительным и кратковременным".Обратите внимание! ІТ-армия предположила, что эта атака была одной из самых масштабных DDoS-атак в истории.
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Ранее Главное управление разведки Украины сообщало, что осуществило DDoS-атаку на электронные сервисы России. Сбой привел к параличу государственных учреждений и частных компаний.