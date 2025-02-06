Правительство Южной Кореи запретило использование DeepSeek

Из-за роста интереса к языковым моделям китайской компании DeepSeek в Южной Корее решили ограничить их использование в государственном секторе. Власти страны видят в этом угрозу национальной безопасности, учитывая напряженные отношения между Пекином и Сеулом.

С 4 февраля Министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи предупредило госучреждения и 17 муниципалитетов о рисках использования генеративных ИИ-систем, в частности DeepSeek, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Korea.

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Уже 5 февраля Министерство иностранных дел, Министерство обороны и Министерство торговли, промышленности и энергетики заблокировали доступ к DeepSeek для своих сотрудников. На следующий день к ним присоединилось Министерство экономики и финансов.

Где запретят DeepSeek

Ограничения коснулись также финансовых учреждений страны: государственный банк, специализирующийся на международной торговле, заблокировал доступ еще 31 января, а коммерческие банки и финансовые компании прекратили работу с DeepSeek с 3 февраля.

К запрету также присоединилась энергетическая компания KEPCO KPS, которая управляет ядерными электростанциями. Представители компаний и госструктур объясняют это риском утечки персональных данных через китайский интерфейс чат-бота.

Южная Корея не единственная страна, принимающая такие меры. Австралия запретила использование DeepSeek на государственных устройствах и в правительственных системах. Италия стала одной из первых стран, что изъяла приложение DeepSeek из своего национального сегмента магазинов приложений.

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За ней так же поступили Тайвань, а Япония, Великобритания и Нидерланды готовятся к внедрению аналогичных ограничений в ближайшее время.