В Дії появится голосовой помощник, которому можно будет пожаловаться на некачественные государственные услуги

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал идею голосового помощника, который позволит гражданам жаловаться на проблемы с государственными услугами в режиме реального времени. Этот инструмент может стать частью приложения Дія.

Идея нового сервиса в том, чтобы украинцы могли быстро и удобно сообщать о проблемах с получением государственных услуг, сообщает 24 Канал. По словам Михаила Федорова, граждане смогут активировать голосового помощника простым встряхиванием телефона, после чего надиктовать свое местонахождение и описать проблему.

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Как будет работать новый сервис?

Система, основана на искусственном интеллекте, автоматически классифицировать жалобу по категориям и отправлять ее в соответствующее министерство или орган власти. Ответственные лица, включая министров, будут получать push-уведомления через сервис "Дія.Офіс" о проблемах, с которыми сталкиваются граждане.

Федоров также отметил важность создания рейтинга государственных органов на основе обратной связи граждан.

Такой рейтинг поможет чиновникам лучше понимать реальность, в которой живут их соотечественники, и улучшать качество предоставления услуг,

– отметил министр.

По словам Федорова, голосовой помощник может стать частью экосистемы Дія, которая уже давно превращается в многофункциональный инструмент для взаимодействия граждан с государством.

Развитие Дия.Офис

Стоит отметить, что в декабре 2023 года правительство приняло постановление о запуске сервиса "Дія.Офис" для чиновников. На начальных этапах платформа будет использоваться для авторизации чиновников и обеспечения коммуникации с гражданами. В перспективе сервис будет включать данные о целях и КРІ каждого министерства, а также эффективность работы правительства в целом.

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Минцифры активно работает над внедрением новых цифровых решений, которые упрощают взаимодействие граждан с госорганами и повышают прозрачность и подотчетность власти.