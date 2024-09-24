Как оставаться на связи во время отключения электроэнергии

Отключения электроэнергии могут снова застать нас зимой, поэтому к этому нужно подготовиться заранее. Во время отключения света важно оставаться на связи, поэтому следует позаботиться о том, чтобы интернет работал автономно.

Даже когда электроэнергия отключается, есть несколько способов поддерживать интернет-соединение. Советы от Техно 24 помогут вам оставаться на связи во время блэкаутов.

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Используйте мобильную точку доступа или мобильную связь

Одно из самых быстрых решений в случае отключения интернета во время блэкаута – использование функции мобильной точки доступа вашего телефона. Превратив смартфон в мини-маршрутизатор, вы можете транслировать мобильное соединение на другие устройства, такие как ноутбуки или планшеты. Хотя скорость не сравнится с обычным Wi-Fi, и вы можете быть ограничены вашим тарифным планом, это практичный способ оставаться онлайн в экстренных случаях.

Для того, чтобы распространить мобильный интернет превратив смартфон в точку доступа, вам нужно открыть соответствующую вкладку в настройках мобильной сети, или Wi-Fi. Кроме того, это можно сделать в меню быстрых действий смартфона. Предварительно следует настроить режим мобильной точки доступа указав название и пароль.

Подключите энергонезависимый интернет дома

Во время массовых отключений электричества мобильная связь может ухудшиться, или вообще не работать. И хотя операторы обещают в 2025 году обеспечить длительную работу сети без электроэнергии, лучше позаботиться об альтернативной связи.

Лучшим и наиболее надежным способом оставаться на связи будет подключение оптического интернета. Большинство провайдеров в крупных городах сегодня обеспечивают такое подключение, поэтому даже при отключении электричества интернет в доме можно обеспечить.

Кроме того, можно рассмотреть вариант покупки спутникового интернета, например Starlink, если вы проживаете в местах, куда проложить оптику невозможно. Такая опция обойдется существенно дороже, однако, если вам для работы необходимо оставаться на связи и с доступом к сети – это решение может стать вынужденной необходимостью.

Позаботьтесь об альтернативных источниках питания

Энергонезависимый интернет это еще не все. Если самому кабелю для связи питание не требуется, то абонентский терминал и роутер в вашем доме без электричества работать не будут. Именно поэтому следует купить портативную зарядную станцию, генератор или несколько павербанков – все зависит от ваших потребностей в автономном электричестве.

Для домов, которым нужно оставаться на связи во время длительных отключений электроэнергии, генератор может быть выгодной инвестицией. Он может питать основные приборы, такие как холодильники и интернет-оборудование, гарантируя, что вы будете оставаться в сети, пока не восстановится электроснабжение. Переносные электростанции также является вариантом.

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Оставаться на связи во время отключения электроэнергии возможно при условии надлежащей подготовки. Используя мобильные точки доступа, альтернативные источники питания или резервную связь, вы можете свести к минимуму неудобства, связанные с потерей интернета во время отключения. Просто не забудьте спланировать все заранее, чтобы не остаться без связи, когда отключится электричество.