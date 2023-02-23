Дия: Многофункциональный продукт, который помог украинцам ответить на вызовы новой реальности

Дия стало многофункциональным продуктом, который помог гражданам ответить на вызовы новой реальности, считает Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации. Об успехе Дия Баник рассказал во время недавнего интервью.

С 24 февраля 2022 года на портале и в приложении Дия было запущено 49 услуг. Как сообщает 24 Канал, Баник в интервью на одном из телеканалов подчеркнул, что Дия стала инструментом быстрого взаимодействия между украинцами и государством, даже в самых сложных ситуациях, таких как во время продолжающейся полномасштабной войны.

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Успехи Дия за прошлый год

Особым предметом гордости команда Дия считает возможность для граждан делать пожертвования для Вооруженных сил Украины через приложение, а также другие важные сервисы, такие как чат-бот есть Враг и сервисы для ВПЛ и бизнеса.

Баник также отметил, что пользователи Дия – это преимущественно взрослое население Украины, самая большая возрастная группа – 35-44 года. Однако он добавил, что есть также около 4,7 миллиона пользователей в возрасте 55+. Баник объяснил этот успех запуском новых сервисов, в частности для пользователей постарше.

В ходе интервью Баник также обсудил обмен лампочек через Дию, бета-тестирование новых услуг, будущие услуги и запуск первого государственного подкаста "Цифра", доступный на YouTube-канале Дии.

Интервью с Мстиславом Баником об успехах Дии: смотрите видео

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Дия стала неотделимой частью жизни многих украинцев, предоставляя им инструменты, необходимые для того, чтобы ориентироваться в новой реальности. Поскольку Министерство цифровой трансформации продолжает разрабатывать новые сервисы, очевидно, что Дия будет оставаться жизненно важным ресурсом для граждан и в последующие годы.