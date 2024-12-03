Китай запретил экспорт ключевых минералов в США, что повлияет на производство микросхем

Правительство Китая ввело полный запрет на экспорт критически важных минералов, включая галлий, германий и сурьму, в Соединенные Штаты. Ограничения назвали ответом на американские санкции, направленные на полупроводниковый сектор.

Недавно объявленный запрет заблокирует все прямые поставки соединений галлия, германия и сурьмы в США, ссылаясь на их потенциальное военное применение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Хотя существующие ограничения на эти материалы действуют с прошлого года, обновленные меры значительно усиливают экспортный контроль.

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Кроме того, экспорт графита, еще одного материала двойного назначения, будет подвергаться более строгому надзору с целью мониторинга его конечного использования. Министерство торговли отметило, что "в принципе, экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов в США не будет разрешен".

Критическая роль этих минералов

Галлий и Германий : Оба материала жизненно важны для производства полупроводников, а германий также используется в приборах ночного видения, волоконно-оптических кабелях и солнечных панелях.

: Оба материала жизненно важны для производства полупроводников, а германий также используется в приборах ночного видения, волоконно-оптических кабелях и солнечных панелях. Сурьма: Необходима для производства жидкокристаллических экранов, припоя и других применений, включая потенциальное использование в военных целях.

Китай занимает доминирующую позицию в мировом снабжении этих материалов. В 2023 году на страну приходилось 98,8% очищенного галлия и 59,2% очищенного германия в мире. Производство сурьмы было не менее значительным: в прошлом году на Китай пришлось 48% мирового производства.

Какими могут быть последствия запрета

Экспорт германия и галлия из Китая в США уже прекратился в начале этого года после предыдущих ограничений. В 2022 году США были четвертым и пятым крупнейшим рынком сбыта этих материалов соответственно. Последние данные свидетельствуют о резком сокращении китайского экспорта сурьмы, который с сентября упал на 97%. Влияние на рынок было значительным: с начала 2024 года цены на сурьму выросли втрое.

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Ожидается, что запрет нарушит работу американских отраслей, которые зависят от этих материалов, в частности, полупроводниковой и электронной промышленности. Этот шаг может заставить страны ускорить внутреннее производство или искать альтернативных поставщиков, чтобы смягчить шок от перебоев в цепочке поставок.