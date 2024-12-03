Нещодавно оголошена заборона заблокує всі прямі поставки сполук галію, германію та сурми до США, посилаючись на їхнє потенційне військове застосування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Хоча існуючі обмеження на ці матеріали діють з минулого року, оновлені заходи значно посилюють експортний контроль.

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Крім того, експорт графіту, ще одного матеріалу подвійного призначення, буде піддаватися більш суворому нагляду з метою моніторингу його кінцевого використання. Міністерство торгівлі наголосило, що "в принципі, експорт галію, германію, сурми та надтвердих матеріалів до США не буде дозволений".

Критична роль цих мінералів

Галій та Германій : Обидва матеріали є життєво важливими для виробництва напівпровідників, а германій також використовується у приладах нічного бачення, волоконно-оптичних кабелях та сонячних панелях.

: Обидва матеріали є життєво важливими для виробництва напівпровідників, а германій також використовується у приладах нічного бачення, волоконно-оптичних кабелях та сонячних панелях. Сурма: Необхідна для виробництва рідкокристалічних екранів, припою та інших застосувань, включаючи потенційне використання у військових цілях.

Китай займає домінуючу позицію у світовому постачанні цих матеріалів. У 2023 році на країну припадало 98,8% очищеного галію і 59,2% очищеного германію у світі. Виробництво сурми було не менш значним: торік на Китай припало 48% світового виробництва.

Якими можуть бути наслідки заборони

Експорт германію та галію з Китаю до США вже припинився на початку цього року після попередніх обмежень. У 2022 році США були четвертим і п'ятим найбільшим ринком збуту цих матеріалів відповідно. Останні дані свідчать про різке скорочення китайського експорту сурми, який з вересня впав на 97%. Вплив на ринок був значним: з початку 2024 року ціни на сурму зросли втричі.

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Очікується, що заборона порушить роботу американських галузей, які залежать від цих матеріалів, зокрема, напівпровідникової та електронної промисловості. Цей крок може змусити країни прискорити внутрішнє виробництво або шукати альтернативних постачальників, щоб пом'якшити шок від перебоїв у ланцюжку поставок.