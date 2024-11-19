Как сделать свой Apple Watch уникальным заменив дизайн циферблата: подробная инструкция

Персонализировать свой Apple Watch в соответствии с собственным стилем и потребностями очень легко. Устройство позволяет заменить и настроить циферблаты. С последними обновлениями watchOS компания Apple сделала настройки дисплея и функций часов еще проще, чем когда-либо прежде.

Настроить все на свой вкус довольно просто, но если у вас с чем-то возникли сложности, 24 Канал подготовил пошаговую инструкцию, которая поможет вам разобраться.

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Обновление WatchOS

Чтобы получить доступ к новейшим функциям, убедитесь, что на вашем Apple Watch работает новейшая версия watchOS.

Откройте приложение Watch на своем iPhone, перейдите в Общие > Обновления программного обеспечения.

Далее загрузите все доступные обновления.

Это предоставит доступ к новым циферблатам и функциям.

Переключение циферблатов

Менять циферблаты очень просто, но способ зависит от версии вашего программного обеспечения:

В watchOS 10 нажмите на циферблат и проведите пальцем, чтобы выбрать другой.

В watchOS 10.2 вы можете снова включить более простой метод свайпа, перейдя в Настройки > Часы и включив Свайп для переключения циферблата.

Эта гибкость позволяет вам менять циферблаты в течение дня в соответствии с вашей деятельности, например, использовать циферблат Инфографика для обновления погоды или Модульный циферблат для отслеживания состояния здоровья.

Добавление и упорядочивание циферблатов

С каждым обновлением watchOS Apple представляет различные новые циферблаты, в частности Unity Bloom, Solar Analog, Palette, Nike Globe и Snoopy в 2023 году. Чтобы добавить те или иные циферблаты:

Откройте приложение Watch на своем iPhone. Коснитесь Галерея Watch Face's внизу экрана. Выберите Watch Face и коснитесь Добавить. Найдите добавленный профиль в разделе Мои часы.

Сторонние приложения, такие как Facer и Watch Facely, также предлагают настраиваемые циферблаты, включая платные и бесплатные варианты.

Упорядочьте циферблаты для облегчения доступа к ним:

В разделе Мои часы приложения Watch коснитесь Редактировать рядом с Мои циферблаты. Удалите ненужные циферблаты, коснувшись значка минус (-). Измените порядок лиц, перетащив их с помощью пиктограммы гамбургера.

Редактирование циферблатов

Вы можете менять цвета и стили в соответствии со своими предпочтениями. Чтобы отредактировать циферблат:

Откройте раздел Мои часы в приложении Watch. Выберите циферблат и настройте его элементы, например, цвет или стиль.

Чтобы добавить или изменить приложения (небольшие виджеты для таких приложений, как Погода или Пульс):

Коснитесь нужного циферблата. Выберите местоположение приложения и выберите приложение или функцию, которую вы хотите отобразить.

Как сделать собственный циферблат

Сделайте свои Apple Watch по-настоящему уникальными, используя собственные фотографии в качестве циферблатов:

В разделе Мои часы > Фотографии выберите альбом или отдельные фотографии для отображения на часах.

Для часов под управлением watchOS 8 или более новой версии фотографии в портретном режиме можно превратить в 3D-циферблаты. Перейдите в Галерея лиц Портреты, выберите фотографии и добавьте их в качестве циферблата.

Как поделиться собственным циферблатом

В свежем обновлении Apple реализовала возможность делиться своими любимыми дизайнами циферблатов с друзьями прямо со своих часов:

Нажмите на нужный циферблат. Коснитесь иконки Поделиться, выберите контакт и отправьте его в виде текста.

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Настраивая и изменяя циферблаты Apple Watch, вы можете оптимизировать его функциональность и без особых усилий отразить свой личный стиль. Вы даже можете создать собственный циферблат используя фото памятного момента, а особенно удачными циферблатами можно делиться с друзьями и родственниками.