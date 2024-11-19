Налаштувати все на власний смак доволі просто, але якщо у вас з чимось виникли складнощі, 24 Канал підготував покрокову інструкцію, яка допоможе вам розібратися.

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Оновлення WatchOS

Щоб отримати доступ до найновіших функцій, переконайтеся, що на вашому Apple Watch працює найновіша версія watchOS.

Відкрийте програму Watch на своєму iPhone, перейдіть до Загальні > Оновлення програмного забезпечення.

Далі завантажте всі доступні оновлення.

Це надасть доступ до нових циферблатів і функцій.

Перемикання циферблатів

Змінювати циферблати дуже просто, але спосіб залежить від версії вашого програмного забезпечення:

У watchOS 10 натисніть на циферблат і проведіть пальцем, щоб вибрати інший.

У watchOS 10.2 ви можете знову увімкнути простіший метод свайпу, перейшовши до Налаштування > Годинник та увімкнувши Свайп для перемикання циферблата.

Ця гнучкість дозволяє вам змінювати циферблати протягом дня відповідно до вашої діяльності, наприклад, використовувати циферблат Інфографіка для оновлення погоди або Модульний циферблат для відстеження стану здоров'я.

Додавання та впорядкування циферблатів

З кожним оновленням watchOS Apple представляє різні нові циферблати, зокрема Unity Bloom, Solar Analog, Palette, Nike Globe та Snoopy у 2023 році. Щоб додати ті чи інші циферблати:

Відкрийте програму Watch на своєму iPhone. Торкніться Галерея Watch Face's внизу екрана. Виберіть Watch Face і торкніться Додати. Знайдіть доданий профіль у розділі Мій годинник.

Сторонні програми, такі як Facer і Watch Facely, також пропонують настроювані циферблати, включаючи платні та безкоштовні варіанти.

Упорядкуйте циферблати для полегшення доступу до них:

У розділі Мій годинник програми Watch торкніться Редагувати поруч з Мої циферблати. Видаліть непотрібні циферблати, торкнувшись значка мінус (-). Змініть порядок облич, перетягнувши їх за допомогою піктограми гамбургера.

Редагування циферблатів

Ви можете змінювати кольори та стилі відповідно до своїх уподобань. Щоб відредагувати циферблат:

Відкрийте розділ Мій годинник у програмі Watch. Виберіть циферблат і налаштуйте його елементи, наприклад, колір або стиль.

Щоб додати або змінити програми (невеликі віджети для таких програм, як Погода або Пульс):

Торкніться потрібного циферблата. Виберіть місце розташування програми і виберіть програму або функцію, яку ви хочете відобразити.

Як зробити власний циферблат

Зробіть свій Apple Watch по-справжньому унікальним, використовуючи власні фотографії як циферблати:

У розділі Мій годинник > Фотографії виберіть альбом або окремі фотографії для відображення на годиннику.

Для годинників під управлінням watchOS 8 або новішої версії фотографії в портретному режимі можна перетворити на 3D-циферблати. Перейдіть до Галерея облич Портрети, виберіть фотографії та додайте їх як циферблат.

Як поділитися власним циферблатом

У свіжому оновленні Apple реалізувала можливість ділитися своїми улюбленими дизайнами циферблатів з друзями прямо зі свого годинника:

Натисніть на потрібний циферблат. Торкніться іконки Поділитися, виберіть контакт і надішліть його у вигляді тексту.

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Налаштовуючи та змінюючи циферблати Apple Watch, ви можете оптимізувати його функціональність і без особливих зусиль відобразити свій особистий стиль. Ви навіть можете створити власний циферблат використовуючи фото пам'ятного моменту, а особливо вдалими циферблатами можна ділитися з друзями й родичами.