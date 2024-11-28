Что делать с микропластиком

Команда из Медицинского университета Гуанчжоу и Университета Цзинань в Китае провела тесты как мягкой, так и жесткой водопроводной воды, которая богаче минералами. "Нано/микропластик (НМП) в водопроводной воде, вытекающей из централизованных систем водоподготовки, вызывает все большее беспокойство во всем мире, поскольку он представляет потенциальный риск для здоровья людей из-за потребления воды", – говорят авторы статьи. Результаты работы они опубликовали в Environmental Science & Technology Letters, научном журнале для ведущих исследователей со всего мира, пишет 24 Канал.

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В рамках экспериментов ученые добавляли нанопластик и микропластик перед кипячением жидкости, а затем отфильтровывали осадок. В некоторых случаях до 90 процентов НМП было удалено в процессе кипячения и фильтрования, хотя эффективность варьировалась в зависимости от типа воды.

Конечно, большим преимуществом является то, что большинство людей могут сделать это, используя доступные средства на кухне.

Эта простая стратегия кипячения воды может "обеззаразить" бытовую водопроводную воду от НМП и имеет потенциал для безвредного уменьшения поступления НМП в организм человека через потребление воды,

– пишут биомедицинский инженер Зимин Ю из Медицинского университета Гуанчжоу и его коллеги.

Большая концентрация НМП была удалена из образцов жесткой водопроводной воды, которая естественным образом образует известковый налет (или карбонат кальция) при нагревании. Это меловое вещество, которое обычно можно увидеть в кухонных чайниках, образуется на поверхности, поскольку изменения температуры вытесняют карбонат кальция из раствора, при этом улавливая за собой фрагменты пластика в виде корочки. Таким образом с увеличением жесткости воды возрастает ее способность отфильтровывать микропластик при нагревании.

Когда вы потом наливаете воду в чашку, пластик остается в этой корочке. Если она отшелушится от поверхности потоком жидкости, ее можно легко отфильтровать обычным ситом, вроде того, что используется для чая.

В мягкой воде, где растворено меньше карбоната кальция, лишь примерно четверть НМФ было выловлено из воды.

Ученые подытоживают, что употребление кипяченой воды, "очевидно, является жизнеспособной долгосрочной стратегией для уменьшения глобального воздействия НМП", но добавляют, что это является "местной традицией", которая преобладает лишь в некоторых регионах. Дело в том, что в некоторых странах воду из-под крана можно пить, поскольку она очень чистая.

Как это применить в украинских реалиях

Для Украины это актуально лишь частично. Мы либо покупаем воду в специальных колонках и пьем ее сырой, или кипятим водопроводную. Однако если ко второму вопросов нет, то к первому они теперь появляются.

Учитывая, что микропластик может быть настолько мелким, что заметен лишь под микроскопом, есть смысл кипятить даже такую воду, которую вы набираете в бутылки из колонки. Дело в том, что источником микропластика являются многочисленные вещи, которые нас окружают, в том числе одежда и сами бутылки, в которые мы набираем воду. Если ваша вода побывала в пластиковой бутылке, будьте уверены, что там есть микроскопические частицы пластика.

Если же вы проживаете в стране, где можно употреблять воду прямо из-под крана, то есть смысл начать ее кипятить, поскольку пластик уже связывали с изменениями в микробиоме кишечника и устойчивостью организма к антибиотикам.