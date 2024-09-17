Как управлять смартфоном с компьютера: секреты Microsoft Phone Link

Программа Microsoft Phone Link позволяет подключить смартфон к ПК и управлять им на одном устройстве, что очень удобно во время работы. Однако она предлагает гораздо больше, чем просто базовые функции, такие как ответы на сообщения или звонки. Вы можете обмениваться файлами, редактировать фото и многое другое.

Некоторые функции Microsoft Phone Link могут значительно повысить производительность при совместном использовании телефона Android и ПК с Windows. Вот девять малоизвестных трюков от Техно 24, которые демонстрируют, насколько мощной может быть эта интеграция.

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Удаление фотографий непосредственно с ПК

Одной из самых полезных функций Phone Link является возможность удалять фотографии, хранящиеся на вашем Android-устройстве, непосредственно с вашего ПК. Phone Link позволяет получить доступ к изображениям в папках "Камера" и "Снимки экрана" вашего телефона.

Это отличный инструмент для быстрой очистки вашей галереи. Чтобы воспользоваться этой функцией, просто перейдите на вкладку "Фотографии" в Phone Link и удалите фотографии несколькими кликами.

Управление функцией "Не беспокоить" с компьютера

Если вас постоянно прерывают телефонные оповещения, Phone Link позволяет активировать режим "Не беспокоить" (DND) непосредственно с вашего ПК. Эта функция может отключить звонки и уведомления без необходимости физического доступа к телефону.



Перевести смартфон в режим тишины можно прямо с ПК / Скриншот 24 Канала

Вы также можете настроить звуковые профили – переключаться между общим, беззвучным и вибрационным режимами – всего несколькими щелчками мыши.

Поиск телефона в комнате

Заработаться и забыть где вы положили телефон это очень распространенный опыт. Если вы имеете привычку подключать смартфон к ПК во время работы, то Phone Link легко поможет вам отыскать устройство.



Если смартфон подключен к Phone Link, его можно быстро найти / Скриншот 24 Канала

Программа позволяет включить звук на смартфоне дистанционно и это поможет вам найти его. Эта функция заставляет ваш телефон вибрировать и воспроизводить громкое уведомление в течение 20 секунд, что облегчает поиск.

Скрытие содержимого смартфона во время трансляции на ПК

Зеркалирование экрана телефона на компьютер очень удобная функция, однако вы можете захотеть, чтобы содержимое на устройстве было недоступным для других лиц, которые могут находиться рядом с ним.

Phone Link предлагает возможность скрыть экран телефона во время подключения. Эта функция отключает экран телефона, защищая вашу конфиденциальность и одновременно сохраняя функцию зеркалирования.

Копирование текста с фотографий

Phone Link оснащен функцией оптического распознавания символов (OCR), что позволяет пользователям копировать текст с изображений, сохраненных на телефоне.

Это очень удобно когда вы работаете с документами содержание которых нужно перенести с бумаги на ПК. Для этого вам достаточно предварительно сфотографировать документы с которыми вы будете работать, и подключить смартфон к Phone Link.



Сейчас Phone Link копирует текст только на английском / Скриншот 24 Канал

Далее уже с ПК вы сможете взаимодействовать с этими фотографиями копируя текст непосредственно в буфер обмена вашего ПК, что облегчит передачу важной информации.

Выбор источника звука для приложений

Используя Phone Link для доступа к приложениям Android на ПК, вы можете управлять воспроизведением звука через ПК или телефон. Эта функция особенно полезна, если ваша аудиосистема подключена только к одному устройству, и позволяет более гибко настроить прослушивание мультимедийных файлов или звонков.

Мгновенное подключение к точке доступа

Phone Link также предлагает функцию мгновенного подключения к точке доступа, которая позволяет автоматически подключать ваш ПК к Wi-Fi вашего телефона.

Беспрепятственный обмен файлами между компьютером и телефоном

Сейчас эта функция доступна только для устройств Samsung, работающих под управлением OneUI 4.1.1 или более новой версии, но она устраняет необходимость вручную включать режим точки доступа каждый раз, когда компьютеру требуется подключение к Интернету.

Это одна из базовых функции Microsoft Phone Link, однако она является очень полезной, ведь устраняет необходимость использования дополнительных приложений или кабелей для передачи данных.

Вы можете отправлять файлы между телефоном и ПК в обоих направлениях. На компьютере просто щелкните на файл правой кнопкой мыши и выберите опцию "Связать с телефоном", чтобы отправить его на свое Android-устройство.

Аналогично, файлами с телефона можно поделиться с компьютером с помощью приложения "Связь с Windows".



Файлы с телефона можно быстро отправить на ПК / Скриншот 24 Канал

Копирование и вставка между устройствами

Для пользователей Samsung и Surface Duo Phone Link также поддерживает копирование и вставку между устройствами. Эта функция позволяет копировать текст или изображение на телефоне и вставлять их непосредственно в приложения на ПК или наоборот. Она идеально подходит для тех, кто жонглирует работой между двумя устройствами.

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Хотя эти функции делают Phone Link важным инструментом для повышения производительности, стоит отметить, что многие из них являются эксклюзивными для устройств Samsung и Surface Duo. В то же время ряд нужных функций работает на любом смартфоне под управлением Android.