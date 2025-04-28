Как Россия пытается глушить Starlink и действительно ли это работает

Россия ведет масштабные попытки глушить спутниковый интернет Starlink в Украине, используя передовые системы радиоэлектронной борьбы и космические технологии. Разбираемся, как именно это происходит и насколько эффективны эти атаки.

Россия против Starlink

После начала полномасштабного вторжения России спутниковый интернет Starlink стал критически важным для поддержания связи в Украине – как для гражданского, так и для военного использования. Именно поэтому система, созданная компанией SpaceX, превратилась в одну из основных целей для российских атак в космосе и на Земле, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Украина создаст "свой Starlink": терминалы уже сертифицированы

Россия применяет для глушения Starlink различные методы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), среди которых особенно выделяются комплексы "Тобол" и "Калинка". Система "Тобол" изначально предназначалась для защиты российских спутников, но теперь активно используется для блокирования связи между спутниками Starlink и наземными терминалами в Украине. Согласно американским разведданным, по меньшей мере три таких комплекса действуют на востоке Украины.

"Калинка" – еще более угрожающая разработка. Она не только обнаруживает и глушит сигналы стандартных терминалов Starlink, но и способна определять местонахождение и препятствовать работе военной версии системы – Starshield.

Россия пытается глушить сигналы не только на земле, но и непосредственно на орбите. Применяются мощные глушилки, электронное оружие на беспилотниках типа "Орлан", которое искажает GPS-сигналы, а также используются Су-34, "Торнадо-С" и дроны-камикадзе "Ланцет" для физического уничтожения терминалов Starlink.

С мая 2024 года украинские военные начали фиксировать серьезные перебои в работе Starlink, особенно во время интенсивных боевых действий, например, на Харьковщине. Однако несмотря на эти проблемы, сеть демонстрирует высокую устойчивость к кибератакам и глушению. SpaceX постоянно обновляет программное обеспечение терминалов, чтобы повысить их защищенность.

Украинские военные также активно ищут решения для защиты оборудования. Одним из эффективных методов стала установка трехслойных металлических сеток, которые блокируют влияние российских глушилок, не препятствуя при этом приему спутникового сигнала, работающего на более высоких частотах, чем GPS.

Кроме России, к атакам на Starlink присоединяется и Китай. По данным аналитического центра Secure World Foundation (SWF), китайские военные разрабатывают концепции использования подводных лодок с лазерами, которые могут временно выныривать, чтобы поражать спутники на орбите. Хотя пока эти технологии остаются преимущественно на стадии разработки, их потенциальное применение добавляет новые вызовы для безопасности космической инфраструктуры.

Стоит отметить, что глобальные риски заглушения спутниковой связи растут. Увеличение случаев глушения GPS в европейских странах, захвата детских телеканалов в ЕС для трансляции российской пропаганды и связывание этих инцидентов с передатчиками в Москве, Калининграде и Павловке свидетельствуют о масштабности и агрессивности кампании.

Кроме электронной борьбы, Россия, предположительно, работает и над созданием гораздо более опасного космического оружия. Секретный спутник "Космос-2553", связан с разработкой ядерного противоспутникового оружия, после запуска в 2022 году демонстрировал нестабильное поведение на орбите. США подозревают, что его миссия связана с испытанием технологий, способных разрушать спутниковые сети, включая Starlink.

Хотя "Космос-2553" в последнее время стабилизировался после неконтролируемого вращения, его неисправность может серьезно ударить по амбициям России по созданию космического оружия. Тем не менее эти события еще раз подчеркивают, что страна работает над этим вопросом и точно не остановится на одном сломанном спутнике.

На данный момент большинство атак на Starlink являются неразрушающими – это глушение и кибератаки. Однако, по оценке Secure World Foundation, эскалация может привести к применению физического оружия, что будет иметь серьезные долговременные последствия для всего человечества.

Несмотря на постоянное давление, Starlink пока остается функциональным, обеспечивая Украине доступ к критически важной интернет-связи даже в условиях информационной войны на орбите.