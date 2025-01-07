Как использовать расширения Chrome на Android
Google Chrome для настольных компьютеров славится поддержкой расширений, но официально добавить их в мобильную версию браузера на Android невозможно. Впрочем, существуют обходные пути, которые позволяют устанавливать и использовать расширения Chrome на Android.
Одним из решений, которое позволит использовать расширения для браузера Chrome на смартфоне является использование Kiwi Browser – браузера на базе Chromium, отмечает 24 Канал.
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Что такое Kiwi Browser
Это мобильный браузер на базе Chromium, который делает то, на что не способны другие браузеры на смартфонах – он дает возможность устанавливать расширения, которые работают на десктопной версии Chrome. Это отличие делает Kiwi Browser универсальным инструментом и для некоторых пользователей это может быть критически важным аспектом.
Чтобы установить расширение, следуйте следующим шагам:
- Загрузите последнюю версию Kiwi Browser бесплатно из Google Play.
- Запустите браузер, нажмите на три точки в верхнем правом углу и выберите пункт Extensions.
- Включите режим разработчика, переключатель для которого находится в верхнем правом углу.
После этого выполните следующие действия, чтобы добавить расширение:
- Введите в строку URL адрес chrome.google.com/webstore/category/extensions, чтобы открыть Chrome Web Store.
- Найдите нужное расширение с помощью поиска или просматривайте доступные варианты.
- Выберите расширение, нажмите Добавить в Chrome, подтвердите действие и дождитесь установки.
Чтобы управлять установленными расширениями, зайдите в меню Extensions через три точки. Здесь можно обновлять, выключать или удалять расширения.Важно отметить, что некоторые расширения могут не работать, поскольку они не оптимизированы для Android-устройств.
Лучшие расширения Chrome для Android
Расширения Chrome могут значительно облегчить выполнение задач, таких как сохранение паролей, создание списков дел или проверка орфографии. Вот несколько популярных расширений, которые точно вам пригодятся:
- Google Scholar Buttonпозволяет быстро находить и цитировать научные источники прямо в веб-браузере.
- Grammarly: инструмент для проверки орфографии, грамматики и пунктуации в режиме реального времени, совместим с Gmail, Google Docs и тому подобное.
- Todoist: приложение для создания списков дел, напоминаний и управления проектами.
- Bitmoji Font Generator : расширение для создания стильных шрифтов: расширение для создания стильных шрифтов, которые можно копировать и вставлять в любой текст.
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Установка расширений Chrome невозможна на других браузерах Android, таких, как Chrome Mobile или Edge, однако Kiwi Browser решает эту проблему. И хотя манипуляции по настройке, поиска и установки расширений на Abdroid сложнее, чем на компьютере, это можно сделать относительно быстро, воспользовавшись нашими советами.