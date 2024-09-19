5 функций iPhone 16 Pro, которые уже давно есть в телефонах на Android

Модели iPhone 16 Pro имеют несколько заметных обновлений, но многие из этих "новых" функций присутствуют на телефонах Android уже много лет. Техно энтузиасты часто обвиняют Apple в копировании функций с других платформ и заявлений о том, что это реализовано впервые, но Apple права – эти функции действительно впервые появляются на iPhone.

Вот пять ключевых функций Apple, которые дебютировали ранее на устройствах Android, на которые Техно 24 хочет обратить особое внимание, поскольку, хоть они и не новые, но работают по своему на iPhone.

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Выделенная кнопка камеры

Одной из выдающихся особенностей серии iPhone 16 является новая кнопка управления камерой – емкостная сенсорная кнопка, расположена под кнопкой питания. Она позволяет пользователям быстро получить доступ к приложению "Камера", регулировать зум легким нажатием или точно настраивать диафрагму, баланс белого и выдержку двойным нажатием.

Однако эта функция не является абсолютно новаторской. Смартфоны Sony серий Xperia 1 и Xperia 5 уже много лет имеют специальную кнопку спуска затвора камеры, хотя и с более ограниченной функциональностью. В то время как кнопка Sony предназначена прежде всего для запуска камеры и создания фотографий, реализация Apple обеспечивает более продвинутые элементы управления и интеграцию со сторонними приложениями.

Сверхширокоугольная камера на 48 Мп

iPhone 16 Pro также получит решение давней проблемы, внедрением сверхширокоугольного датчика камеры на 48 Мп, по сравнению с предыдущей версией на 12 Мп. Это обновление должно привести к более четким, качественным сверхширокоугольным снимкам даже в условиях низкой освещенности.

Впрочем, телефоны на Android уже продвинулись в этом направлении. Например, OnePlus 10 Pro, выпущенный в 2022 году, оснащен 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, а сегодня высокомегапиксельные сверхширокоугольные камеры распространены как во флагманских, так и в устройствах Android среднего класса, таких как Vivo V40 Pro, например.

Запись видео 4K/120FPS

Еще одна новая функция iPhone 16 Pro – возможность записывать видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду (FPS), даже в формате Dolby Vision. Пользователи также могут регулировать частоту кадров после записи для большего контроля над замедленным видео.

Однако это не является уникальной особенностью Apple. Флагманы Android, такие как Samsung Galaxy S24 Ultra и Xiaomi 14 Ultra, оба выпущены в 2024 году, уже предлагают запись 4K со скоростью 120 кадров в секунду, демонстрируя, что Apple догоняет конкурентов в сфере видеозаписи.

Поддержка Wi-Fi 7

Хотя это не было дополнительно очерчено во время презентации, все модели iPhone 16 поддерживают Wi-Fi 7, что обеспечивает более высокую скорость и надежное соединение в нескольких частотных диапазонах (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц).

Опять же, устройства на базе Android в этом плане оказались впереди. Флагманские модели, такие как Samsung Galaxy S23 Ultra и Google Pixel 8, выпущенные в 2023 году, уже имеют Wi-Fi 7, что свидетельствует о том, что Apple внедряет то, что уже стало стандартом на телефонах Android высокого класса.

Более быстрая зарядка USB-C

Переход Apple на USB-C в iPhone 16 обеспечивает более быструю скорость зарядки, как сообщается, до 39 Вт, по сравнению с 20-27 Вт в предыдущем поколении. Это улучшение можно только приветствовать, но оно все еще не дотягивает до возможностей быстрой зарядки многих телефонов на Android.

Например, Samsung Galaxy S24 Ultra поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, а такие устройства, как OnePlus 12, – до 80 Вт. Модели Android среднего класса, такие как OnePlus 12R и Honor 200 Pro, также превосходят новые скорости зарядки Apple.

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В завершение следует отметить, что хотя iPhone 16 Pro предлагает некоторые усовершенствования, многие из его ключевых функций уже некоторое время доступны на устройствах Android. Тем не менее, способность Apple совершенствовать и выводить на рынок эти функции остается сильной стороной компании, поскольку она часто делает это гораздо лучше учитывая собственный опыт и видение.