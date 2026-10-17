В приложении "Воздушная тревога" теперь доступна карта ориентировочного движения вражеских дронов и ракет
17 октября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о запуске карты передвижения вражеских целей в приложении "Воздушная тревога". Новая функция поможет украинцам быстрее получать проверенную информацию во время российских атак.
Разработка стала совместным проектом Министерства цифровой трансформации, Минобороны, Военно-воздушных сил и украинских ИТ-компаний, сообщил на своем телеграм-канале глава правительства.
Как работает нововведение
Главная цель обновления – предоставить людям быстрый доступ к достоверным данным от военных. Это позволит не тратить драгоценное время на мониторинг непроверенных источников.
Важно! Карта не показывает точное местонахождение целей в режиме реального времени,
– отметил Сергей Корецкий.
Поэтому основное правило безопасности остается неизменным: после объявления тревоги необходимо немедленно укрыться и оставаться там до отбоя.
В то же время вскоре после объявления об обновлении карта некоторое время работала нестабильно.
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
Обратите внимание! Где сейчас движутся российские цели, можно отслеживать на сайте хронологии 24 Канала.
Напомним, что российские войска ежедневно терроризируют Украину ударными беспилотниками и ракетами. Во время массированных атак враг запускает беспилотники с нескольких направлений одновременно, пытаясь запутать украинскую противовоздушную оборону и нанести максимальный ущерб.
Кроме того, в последнее время атаки усилились. Как отметило издание The Guardian, Путинприказал превратить большие города Украины в непригодные для жизни. В список целей оккупанты включили даже объекты с высоким уровнем опасности, в частности распределительные подстанции на нескольких атомных электростанциях.