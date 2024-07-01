Для чего нужен этот проект

Компания делает это не просто для смеха. Это проверка концепции, которая показывает, как астронавты могут использовать инопланетный реголит для строительства сооружений на Луне. Для транспортировки строительных материалов с Земли до спутника требуется огромное количество энергии и денег. Зато было бы удобнее строить все из уже существующих материалов под рукой.

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На поверхности Луны есть слой горных пород и минеральных отложений, который называется лунным реголитом. Давно считалось, что для постройки наших первых колоний за пределами планеты понадобится реголит. Он легкодоступен, и есть несколько перспективных методов превращения его в строительные материалы. В конце концов, люди тысячелетиями строили сооружения из грязи, почвы и песка на Земле.



Процесс изготовления / Фото Lego

Однако на Земле не так много лунного реголита, чтобы с ним можно было экспериментировать. Ученые ЕКА создали собственный реголит, измельчив очень старый метеорит. Пыль из этого метеорита превратили в смесь, которую затем использовали для 3D-печати деталей Lego.

Кирпичики соединяются между собой так же, как обычные, но они бывают только одного цвета (очевидно, космического серого).



Кирпичики конструктора Lego / Фото Lego

Никто еще не строил сооружения на Луне, поэтому было прекрасно иметь возможность испытать все виды конструкций и методов строительства с нашими космическими кирпичами. Это было и весело, и полезно для научного понимания границ этих методов,

– сказал научный сотрудник ЕКА Эйдан Коули.

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Колония на Луне

Человечество приближается как никогда раньше к нашей первой настоящей лунной базе. NASA объединилось с Итальянским космическим агентством и космической корпорацией Thales Alenia, чтобы построить первый постоянный человеческий аванпост на Луне, хотя это произойдет как минимум в 2030-х годах. Последние проекты лунных жилищ варьируются от чего-то похожего на передвижной дом до полноценных надувных деревень.



Кирпичик конструктора Lego / Фото Lego