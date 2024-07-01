Для чого потрібен цей проєкт

Компанія робить це не просто для сміху. Це перевірка концепції, яка показує, як астронавти можуть використовувати інопланетний реголіт для будівництва споруд на Місяці. Для транспортування будівельних матеріалів з Землі до супутника потрібна величезна кількість енергії та грошей. Натомість було б зручніше будувати все з уже існуючих матеріалів під рукою.

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На поверхні Місяця є шар гірських порід і мінеральних відкладень, який називається місячним реголітом. Давно вважалося, що для побудови наших перших колоній за межами планети знадобиться реголіт. Він легкодоступний, і є кілька перспективних методів перетворення його на будівельні матеріали. Зрештою, люди тисячоліттями будували споруди з бруду, ґрунту та піску на Землі.



Процес виготовлення / Фото Lego

Однак на Землі не так багато місячного реголіту, щоб з ним можна було експериментувати. Вчені ЄКА створили власний реголіт, подрібнивши дуже старий метеорит. Пил з цього метеорита перетворили на суміш, яку потім використали для 3D-друку деталей Lego.

Цеглинки з'єднуються між собою так само, як звичайні, але вони бувають лише одного кольору (очевидно, космічного сірого).



Цеглинки конструктора Lego / Фото Lego

Ніхто ще не будував споруди на Місяці, тому було чудово мати можливість випробувати всі види конструкцій і методів будівництва з нашими космічними цеглинами. Це було і весело, і корисно для наукового розуміння меж цих методів,

– сказав науковий співробітник ЄКА Ейдан Коулі.

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Колонія на Місяці

Людство наближається як ніколи раніше до нашої першої справжньої місячної бази. NASA об'єдналося з Італійським космічним агентством та космічною корпорацією Thales Alenia, щоб побудувати перший постійний людський аванпост на Місяці, хоча це станеться щонайменше у 2030-х роках. Останні проєкти місячних осель варіюються від чогось схожого на пересувний будинок до повноцінних надувних сіл.



Цеглинка конструктора Lego / Фото Lego