Китай работает над гигантской рельсовой пушкой, которой будут запускать астронавтов в космос

Китайские ученые планируют революционизировать космические путешествия благодаря разработке колоссальной электромагнитной пушки, способной вывести на орбиту 50-тонный космический самолет.

Эта “гигантская рельсовая пушка”, длиннее самолета Boeing 737, предназначена для разгона гиперзвукового летательного аппарата до скорости 1,6 Маха, что впоследствии поднимет его на край космоса со скоростью, что в семь раз превышает скорость звука.

Читайте на сайте NASA получили доступ к памяти "Вояджера-1" и попытается вернуть аппарат в нормальное состояние

Подробнее о проекте

Проект, напоминающий заброшенную инициативу NASA 1990-х годов, имеет целью значительно уменьшить потребность в топливе для космических кораблей, что позволит им перевозить больше полезной нагрузки и экономить финансирование.

Несмотря на технические проблемы, такие как управление ударными волнами, изменяющими траекторию во время движения, исследователи подтверждают техническую осуществимость концепции и ее безопасность для астронавтов.

Значительные инвестиции Китая в технологии маглева могут обеспечить конкурентное преимущество в реализации этого амбициозного плана. Хотя завершение проекта остается неопределенным, его успех может ознаменовать новую эру экономически эффективного и устойчивого освоения космоса.

А тем временем Засекреченный контракт: SpaceX создает сеть спутников шпионов для разведки США

Китай планирует контролировать путь к Луне

Напомним, что накануне Китай не смог запустить к Луне свои два спутника, которые должны были стать первыми аппаратами сети для отслеживания движения между Луной и Землей. Дело в том, что в ближайшие 10 лет между нашей планетой и спутником ожидается рост количества полетов.

Новые миссии NASA в сотрудничестве со SpaceX, планы Китая и даже Индии свидетельствуют о том, что Луна станет горячей точкой интереса и Китай планирует контролировать движение по этой космической магистрали, однако пока стране не удалось достичь успеха.