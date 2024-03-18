Эта “гигантская рельсовая пушка”, длиннее самолета Boeing 737, предназначена для разгона гиперзвукового летательного аппарата до скорости 1,6 Маха, что впоследствии поднимет его на край космоса со скоростью, что в семь раз превышает скорость звука.

Читайте на сайте NASA получили доступ к памяти "Вояджера-1" и попытается вернуть аппарат в нормальное состояние

Подробнее о проекте

Проект, напоминающий заброшенную инициативу NASA 1990-х годов, имеет целью значительно уменьшить потребность в топливе для космических кораблей, что позволит им перевозить больше полезной нагрузки и экономить финансирование.

Несмотря на технические проблемы, такие как управление ударными волнами, изменяющими траекторию во время движения, исследователи подтверждают техническую осуществимость концепции и ее безопасность для астронавтов.

Значительные инвестиции Китая в технологии маглева могут обеспечить конкурентное преимущество в реализации этого амбициозного плана. Хотя завершение проекта остается неопределенным, его успех может ознаменовать новую эру экономически эффективного и устойчивого освоения космоса.

А тем временем Засекреченный контракт: SpaceX создает сеть спутников шпионов для разведки США

Китай планирует контролировать путь к Луне

Напомним, что накануне Китай не смог запустить к Луне свои два спутника, которые должны были стать первыми аппаратами сети для отслеживания движения между Луной и Землей. Дело в том, что в ближайшие 10 лет между нашей планетой и спутником ожидается рост количества полетов.

Новые миссии NASA в сотрудничестве со SpaceX, планы Китая и даже Индии свидетельствуют о том, что Луна станет горячей точкой интереса и Китай планирует контролировать движение по этой космической магистрали, однако пока стране не удалось достичь успеха.