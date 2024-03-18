Ця "гігантська рейкова гармата", довша за літак Boeing 737, призначена для розгону гіперзвукового літального апарату до швидкості 1,6 Маха, що згодом підніме його на край космосу зі швидкістю, що в сім разів перевищує швидкість звуку.

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Детальніше про проєкт

Проєкт, що нагадує занедбану ініціативу NASA 1990-х років, має на меті значно зменшити потребу в паливі для космічних кораблів, що дозволить їм перевозити більше корисного навантаження та заощаджувати фінансування.

Попри технічні проблеми, такі як управління ударними хвилями, що змінюють траєкторію під час руху, дослідники підтверджують технічну здійсненність концепції і її безпеку для астронавтів.

Значні інвестиції Китаю в технології маглева можуть забезпечити конкурентну перевагу в реалізації цього амбітного плану. Хоча завершення проєкту залишається невизначеним, його успіх може ознаменувати нову еру економічно ефективного і сталого освоєння космосу.

А тим часом Засекречений контракт: SpaceX створює мережу супутників шпигунів для розвідки США

Китай планує контролювати шлях до Місяця

Нагадаємо, що напередодні Китай не зміг запустити до Місяця свої два супутники, які повинні були стати першими апаратами мережі для відстежування руху між Місяцем та Землею. Річ у тім, що в найближчі 10 років між нашою планетою та супутником очікується зростання кількості польотів.

Нові місії NASA у співпраці зі SpaceX, плани Китаю і навіть Індії свідчать про те, що Місяць стане гарячою точкою інтересу і Китай планує контролювати рух цією космічною магістраллю, однак наразі країні не вдалося досягнути успіху.