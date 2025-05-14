Соглашение было подписано на фоне новостей о том, что США могут свернуть собственные амбиции по созданию лунной орбитальной базы. NASA представило проект бюджета на 2026 год, в котором отмена миссии Gateway фигурирует как один из возможных шагов, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Электростанция на Луне

В прошлом году россияне похвастались проектом Международной лунной исследовательской станции (ILRS), которую они хотят строить вместе с Китаем. Точные технические детали реализации пока остаются неизвестными, однако генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов говорил, что необходимые технологии якобы уже почти готовы. Тогда же было объявлено о строительстве лунного реактора, но деталей также никто не предоставил. Известно лишь, что работа, вероятнее всего, будет проводиться без участия людей, то есть автономно.

Согласно официальному заявлению от 8 мая, Международная лунная исследовательская станция (ILRS) станет платформой для проведения фундаментальных исследований в космосе и испытания технологий длительных беспилотных миссий. Проект предусматривает перспективу постоянного присутствия человека на Луне.

Станцию планируют возвести вблизи южного полюса Луны, и она уже объединила 17 стран, в частности Египет, Пакистан, Венесуэлу, Таиланд и Южную Африку. Ключевой вехой станет китайская миссия "Чанъэ-8", запланированная на 2028 год, которая должна стать первой высадкой китайских астронавтов на Луну.

В 2021 году Китай и Россия представили дорожную карту ILRS, по которой с 2030 по 2035 год предусмотрено пять запусков сверхтяжелых ракет для доставки компонентов автоматизированной базы. После развертывания основной инфраструктуры Китай планирует расширить станцию – включить орбитальный модуль, два наземных узла на экваторе и на обратной стороне Луны.

Как сообщил главный конструктор китайской программы по глубокому исследованию Луны Ву Яньхуа на пресс-конференции в 2024 году, окончательное завершение полной системы запланировано на 2050 год. Она будет работать на комбинации солнечной, ядерной и радиоизотопной энергии.

Пока неизвестно, какой именно будет технология реактора, как она будет сочетаться с другими энергетическими системами и как это все реализуют. Недавно Китай запустил первый ториевый реактор, от которого США отказались – он имеет мощность два мегаватта и считается безопасным, поэтому вполне может быть выбран для размещения на Луне.

Проект станции также предусматривает создание сети связи между Луной и Землей, скоростной системы обмена данными на самой поверхности спутника, а также целый ряд аппаратов – от беспилотников до герметичных и открытых луноходов.

Инициатива Китая развивается на фоне роста его космических амбиций. Страна уже давно осуществила свою первую посадку на Луну в рамках миссии "Чанъэ-3", после чего неоднократно доставляла туда аппараты, собирала образцы и создавала карты поверхности. Что касается России, то существуют сомнения относительно ее способности участвовать в таких масштабных и дорогих проектах. На данный момент неизвестно, какой будет роль россиян в этом замысле. Можно предположить, что Россия предоставит свои ракеты для запуска деталей, но сейчас у Китая с этим проблем нет. У россиян же взамен есть проблемы с деньгами и наукой.

Американский ответ на китайско-российский проект – программа "Артемида" – пока сталкивается с многочисленными задержками. Запуск миссии "Артемида III", которая должна вернуть астронавтов NASA на Луну впервые с 1970-х годов, ожидается не ранее 2027 года. Между тем будущее лунной орбитальной станции Gateway оказалось под угрозой – администрация Трампа в своем бюджетном предложении на 2026 год предусмотрела отмену этой миссии, несмотря на существенный прогресс в разработке ее модулей.