Детали

Новое месторождение расположено возле уже существующих золотых рудников Вангу на северо-востоке провинции Хунань. Работники сначала обнаружили более 40 золотых жил, которые содержат около 330 тонн золота на глубине 2 000 метров. Однако, используя 3D компьютерные модели, горные эксперты предсказали, что на глубине до 3000 метров может быть скрыто до 1100 тонн металла. Это примерно в восемь раз тяжелее, чем Статуя Свободы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Xinhua.

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Если это правда, то все месторождение, вероятно, стоит около 600 миллиардов юаней (83 миллиарда долларов США), заявили представители горной компании, которая занимается изучением залежей.

Чиновники сообщили, что максимальное качество нового месторождения составляет 138 граммов золота на метрическую тонну руды, что является относительно высоким показателем по сравнению с большинством других золотых рудников в мире.

Многие пробуренные керны показали видимое золото,

– сообщил государственным СМИ Чен Рулин, эксперт по разведке залежей руды.

Больше золота также было найдено во время пробного бурения вокруг "периферийных зон" нового участка, что свидетельствует о том, что в будущем его ждет еще больше крупных месторождений, которые можно будет раскрыть, говорят эксперты.

Отследить количество золота, оставшегося в разных шахтах по всему миру, очень трудно из-за колебаний темпов добычи на каждом участке и недостаточной прозрачности отчетности о результатах. Однако по состоянию на 2022 год крупнейшие известные остаточные запасы золота на Земле находятся в южноафриканском месторождении South Deep, которое имеет около 1 025 тонн (930 метрических тонн) золота. Это означает, что новое месторождение может быть самым большим из известных природных запасов золота на планете.

Новость об открытии всколыхнула горнодобывающую отрасль и мировую экономику в целом. Цена на золото подскочила примерно до 2700 долларов за унцию (95 240 долларов за килограмм) – чуть ниже рекордного уровня, установленного в начале этого года.

По данным Reuters, Китай уже является крупнейшим производителем золота в мире, на который в 2023 году будет приходиться около 10% мировой добычи. Однако страна все еще использует больше золота, чем может произвести, потребляя примерно втрое больше драгоценного металла, чем может добыть. Как следствие, Китай в значительной степени полагается на импорт золота из таких стран, как Австралия и Южная Африка.

Новое месторождение золота может помочь смягчить эту проблему, но не решит ее полностью. Исходя из текущих темпов потребления, всего месторождения хватит лишь на 1,4 года.

Но в любом случае это может иметь не самые приятные последствия. Помимо очевидной выгоды от накопления и продажи золота, этот металл используется в современных технологиях, как эффективный проводник. Имея больший доступ к ресурсу, технологическая промышленность может получить некоторое ускорение.