Деталі

Нове родовище розташоване біля вже існуючих золотих копалень Вангу на північному сході провінції Хунань. Працівники спочатку виявили понад 40 золотих жил, які містять близько 330 тонн золота на глибині 2 000 метрів. Однак, використовуючи 3D комп'ютерні моделі, гірничі експерти передбачили, що на глибині до 3000 метрів може бути приховано до 1100 тонн металу. Це приблизно у вісім разів важче, ніж Статуя Свободи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Xinhua.

Дивіться також Під льодом Гренландії знайшли покинуту військову базу часів холодної війни

Якщо це правда, то все родовище, ймовірно, коштує близько 600 мільярдів юанів (83 мільярди доларів США), заявили представники гірничої компанії, яка займається вивченням покладів.

Чиновники повідомили, що максимальна якість нового родовища становить 138 грамів золота на метричну тонну руди, що є відносно високим показником порівняно з більшістю інших золотих копалень у світі.

Багато пробурених кернів показали видиме золото,

– повідомив державним ЗМІ Чен Рулін, експерт з розвідування покладів руди.

Більше золота також було знайдено під час пробного буріння навколо "периферійних зон" нової ділянки, що свідчить про те, що в майбутньому на неї чекає ще більше великих родовищ, які можна буде розкрити, кажуть експерти.

Відстежити кількість золота, що залишилося в різних шахтах по всьому світу, дуже важко через коливання темпів видобутку на кожній ділянці та недостатню прозорість звітності про результати. Однак станом на 2022 рік найбільші відомі залишкові запаси золота на Землі знаходяться в південноафриканському родовищі South Deep, який має близько 1 025 тонн (930 метричних тонн) золота. Це означає, що нове родовище може бути найбільшим з відомих природних запасів золота на планеті.

Новина про відкриття сколихнула гірничодобувну галузь і світову економіку в цілому. Ціна на золото підскочила приблизно до 2700 доларів за унцію (95 240 доларів за кілограм) – трохи нижче рекордного рівня, встановленого на початку цього року.

За даними Reuters, Китай вже є найбільшим виробником золота у світі, на який у 2023 році припадатиме близько 10% світового видобутку. Однак країна все ще використовує більше золота, ніж може виробити, споживаючи приблизно втричі більше дорогоцінного металу, ніж може видобути. Як наслідок, Китай значною мірою покладається на імпорт золота з таких країн, як Австралія та Південна Африка.

Нове родовище золота може допомогти пом'якшити цю проблему, але не вирішить її повністю. Виходячи з поточних темпів споживання, всього родовища вистачить лише на 1,4 року.

Але в будь-якому випадку це може мати не найприємніші наслідки. Крім очевидної вигоди від накопичення та продажу золота, цей метал використовується в сучасних технологіях, як ефективний провідник. Маючи більший доступ до ресурсу, технологічна промисловість може отримати деяке пришвидшення.