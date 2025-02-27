Почти невидимы: Китай разрабатывает уникальные стелс-ракеты, которые должны переосмыслить войну

Китайские ученые утверждают, что нашли новый способ впрыска гелия в двигатели. Он может быть использован для создания ракет, которые гораздо труднее обнаружить и перехватить. Новая технология вдохновлена неисправным космическим кораблем компании Boeing, из-за которого астронавты NASA застряли в прошлом году на МКС.

Новая угроза всему миру

Прорыв в технологии ракетных двигателей потенциально может позволить создать ракеты-невидимки следующего поколения., способны изменять скорость в воздухе и избегать обнаружения систем раннего предупреждения. Гелий, как отмечается, должен значительно повысить эффективность ракеты, а также снизить температуру ее выхлопа. Пока готовых разработок нет, технология не была опробована. Но результаты компьютерных моделей показывают, что это сработает, сообщает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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По сообщению китайского медиа, South China Morning Post, на этот прогресс китайских исследователей вдохновили неисправности космического корабля Boeing Starliner, из-за которых в прошлом году пара астронавтов застряла на Международной космической станции.

В ироническом повороте решения космических проблем китайские исследователи превратили затяжную головную боль NASA в революционный прорыв в сфере двигателей, который может переосмыслить современную войну и космические путешествия,

– написало издание.

В июне 2024 года астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс были вынуждены остаться на МКС после этого., как капсула Starliner, на которой они прибыли, столкнулась с многочисленными проблемами. Она была возвращена на Землю без пассажиров через несколько дней, а по дороге домой столкнулась с еще большим количеством проблем, в том числе и утечкой гелия. Вместо 8 дней Уильямс и Уилмор сидят на МКС уже 8 месяцев. Миссия окончательно завершится в середине марта, когда астронавтов наконец-то заберут домой на корабле SpaceX.

Основной проблемой капсулы Starliner было то, что из нее вытекал газ гелий, к тому же сразу в нескольких местах. Он используется для создания давления в ракетах на жидком топливе., заставляя жидкое топливо попадать в реакционную камеру. Это значит, что его нужно хранить отдельно и выталкивать через клапаны, когда он нужен, что делает его уязвимым к утечкам. В прошлом эта проблема также вызывала проблемы для других космических аппаратов., включая индийский "Чандраян-2" и "Ариан-5" Европейского космического агентства.

В исследовании, опубликованном 10 февраля в китайском журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, исследователи сообщают, что они разработали ракету, которая непосредственно смешивает газ гелий с топливом в двигателе, впрыскивая его в камеру через микроскопические поры. Это аналогично создает давление на топливо и обеспечивает более эффективную реакцию., уменьшая при этом вероятность утечки. Еще одно важное отличие состоит в том, что это можно сделать с помощью смеси твердого и газообразного топлива, а не жидкого горючего, как у Starliner и большинства других космических кораблей, что делает его гораздо дешевле и надежнее.

Исследователи утверждают, что при правильном соотношении гелия к топливу двигатель может генерировать более чем втрое большую тягу, чем большинство ракет, что есть сейчас. Удаленное изменение количества гелия, поступающий в двигатель, также теоретически может позволить операторам изменять скорость любой потенциальной ракеты внутри полета., что усложнит ее отслеживание или перехват.

Новый двигатель также теоретически будет генерировать меньше избыточного тепла. Исследователи утверждают, что его выхлопный шлейф может быть на 1 600 градусов по Цельсию холоднее, чем у эквивалентной ракеты. Если двигатель будет использован для создания ракет, это сделает оружие почти невидимым для современных систем раннего предупреждения, таких как спутники Starshield компании SpaceX, идентифицирующие и отслеживающие ракеты по их инфракрасным сигнатурам, сообщает Interesting Engineering.

Потенциальные применения

В новой статье особо отмечается потенциальное применение гелия в стелс-оружии, а также подчеркивается его способность избегать обнаружения и противодействовать контрмерам.

Однако это не единственное потенциальное применение. Поскольку ракеты на твердом топливе дешевле ракет на жидком топливе, новый двигатель может резко сократить расходы на запуск ракет в космос, что может изменить правила игры, учитывая недавнее увеличение количества запусков по всему миру.

Однако не стоит забывать, что мы имеем дело с Китаем, поэтому можно не сомневаться, что самым первым применением изобретения станет именно оружие.